صحة

مواد غذائية تخفّض نسبة الكوليسترول في الدم

Lebanon 24
16-11-2021 | 11:00
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كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، المواد الغذائية التي تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

ويشير مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني، إلى أن هناك دراسات تعتبر غير موثوقة إحصائيا، يمكن أن تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم وكان الثوم مذكورا في جميعها.

ويضيف، إذا كان الشخص يخطط لتخفيض مستوى الكوليسترول في دمه، عليه تناول الأرز الأحمر والأسماك البحرية وكذلك المكسرات المفيدة واللذيذة وتحتوي على مواد تعزز الأوعية الدموية.

ويقول، "لقد أثبت العلماءـ أن المكسرات تخفض مستوى الكوليسترول في الدم. لذلك أصبحت المكسرات مادة غذائية ضرورية، يجب تناولها يوميا وخاصة الجوز واللوز".

ويضيف، البروكلي مادة غذائية مفيدة جدا لأنها "تحتوي على الحديد ومركبات الفلافونويد، التي تمنع تصلب الشرايين، وثبتت فائدته في مقاومة الأورام الخبيثة، وتخفيض مستوى الكوليسترول أيضا".

( فيستي. رو)
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