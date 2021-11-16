صحة

لتجنب أمراض القلب... اليك بعض النصائح

Lebanon 24
16-11-2021 | 13:00
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أعلن خبراء جمعية القلب الأمريكية، أن استهلاك كمية زائدة من الملح يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير مجلة New England Journal of Medicine، إلى أن الباحثين قيموا نتائج تحليل بول خمسة آلاف رجل وخمسة آلاف امرأة متوسط أعمارهم 50 سنة.

وقد أظهرت النتائج، أن 571 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية، مرتبطة مباشرة بارتفاع مستوى الصوديوم وانخفاض تناول البوتاسيوم.

ويقول الباحث يوان ما، من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، "إن زيادة استهلاك الملح في النظام الغذائي، يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 18 بالمئة".

ويخطط الباحثون لإجراء دراسة جديدة تكون قياساتها أكثر دقة، من أجل تحديد جرعة الصوديوم اليومية غير الخطرة على الصحة.

( نوفوستي)
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