صحة

الشاي الأسود يُخفّض مستوى ضغط الدم

Lebanon 24
17-11-2021 | 23:00
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أعلن علماء جامعة غرب أستراليا، أن تناول الشاي الأسود يساعد على تنظيم مستوى ضغط الدم.

وتشير مجلة American Journal of Clinical Nutrition، إلى أن الباحثين درسوا تأثير هذا المشروب في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم. طلب الباحثون منهم تناول ثلاثة أكواب يوميا من الشاي الأسود أو مشروب يحتوي على الكافيين من دون مركبات الفلافونويد. وتم تقييم المؤشرات في اليوم الأول من التجربة وبعد الشهر الثالث والشهر السادس.

واستنتج الباحثون من نتائج هذه التجربة، أن تأثير الشاي كان أكبر في استقرار ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، مقارنة بالمشروب الآخر. واتضح للباحثين أن تغير المؤشرات كان في فترة النهار طفيفا ولكنها ليلا كانت تنخفض بمقدار 10 بالمئة.

ويضيف الباحثون، هذا التأثير كان واضحا منذ الأيام الأولى للتجربة ومن ثم استقر على مدى ستة أشهر. علاوة على ذلك، لم يعتمد هذا التأثير على المستوى الأولي لضغط الدم، أو على معدل ضربات القلب للمشتركين في التجربة.

ويقول الباحثون، "أظهرت نتائج التجربة، أن أحد مكونات الشاي الأسود بالإضافة إلى الكافيين، يمكن أن يؤثر في سرعة تغير مستوى ضغط الدم ليلا".
المصدر: روسيا اليوم
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