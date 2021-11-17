ماذا سيحصل لكورونا في عام 2022؟ اقرأوا هذا السيناريو

كتبت "سكاي نيوز عربية": قال كبير مستشاري الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، الثلاثاء، إن "كوفيد 19" قد يدخل مرحلة ما يعرف بـ"المرض المتوطن"، بحلول العام المقبل، أي أنه سيضحي اضطرابا صحيا موجودا في المجتمع على الدوام، لكن بخطورة أقل.ورجح فاوتشي، أن ينتقل فيروس كورونا من وضع "الطوارئ الصحية" الحالي إلى تصنيف "مرض متوطن"، لكن هذا الانتقال يعتمد على تسريع وتيرة التلقيح في الولايات المتحدة، وإقبال الناس على أخذ الجرعات المعززة لتحصين أنفسهم ضد العدوى.وبحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن فاوتشي أكد إمكانية تحقق هذا الأمر، أي تحويل "كوفيد 19" إلى مرض متوطن في 2022.وأوضح أن مرحلة "المرض المتوطن" لا تعني أنه تم القضاء على الفيروس، بل إن العدوى لن تظل هاجسا يسيطر على الحياة، "فالناس سيستمرون في التقاط العدوى، كما سيمرضون وسيواصلون الدخول إلى المستشفى أيضًا، لكن هذا الأمر سيكون في مستوى منخفض لا يشغلنا طيلة الوقت ولا يؤثر على الأمور التي نقوم بها".وظهر فيروس كورونا المستجد بالصين، أواخر 2019، ثم تحول إلى جائحة عالمية أحدثت شللا في العالم، وما زال الناس في دول كثيرة يخضعون لقيود على التنقل والقيام بأنشطتهم العادية.ويرى الخبراء أن الخروج من مرحلة "الطوارئ" وبلوغ مرحلة "المرض المتوطن"، يرتبطان أساسًا بوتيرة التلقيح، في حين يتعذر الأمر بدول نامية وفقيرة لم تقم بعد بتطعيم العدد الكافي من الناس.