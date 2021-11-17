صحة

3 توابل تحميك من أمراض خطيرة.. تعرّف إليها

Lebanon 24
17-11-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-887389-637727875255606904.jpg
Doc-P-887389-637727875255606904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يخلو أي مطبخ من التوابل بمختلف أنواعها، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن تلك التوابل تعتبر كنزاً صحياً يعود بالنفع على أجسادنا وقد يقينا من أمراض خطيرة.
وفي هذا السياق، أكدت خبيرة تغذية بريطانية جيسيكا نيبس أن بعض التوابل تساعد على تخفيض خطر تطور السرطان والسكري وأمراض أخرى، وهي بذلك تطيل العمر، حسبما نقلت صحيفة "إكسبريس" عن الخبيرة.
ووفقاً لجيسيكا نيبس، هناك ثلاثة توابل طبيعية، تتميز بخصائص مفيدة وتساعد على حماية الجسم من الأمراض الخطيرة، وهذه التوابل هي:
1- "الكركم"
يحتوي على مادة الكركمين التي تساعد على الوقاية من خطر السرطان وأمراض الشيخوخة، وتقول جيسيكا نيبس، بحسب ما نقلت عنها الصحيفة البريطانية: "يمكن لمادة الكركمين إطالة العمر من خلال تثبيط أكسدة الدهون، وعن طريق زيادة نشاط مضادات الأكسدة".
وقد اتضح خلال إحدى الدراسات، أن المرضى الذين تناولوا يومياً 4 غرامات من الكركم على مدى شهر، انخفض خطر إصابتهم بسرطان القولون بنسبة 40%.
2- القرفة
وأدرجت نيبس "القرفة" في المرتبة الثانية، حيث أنها تساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم لدى المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، وتقليل الالتهابات.
وأضافت بالقول: "أظهرت نتائج إحدى الدراسات، أن مستخلص القرفة يمكنه التقليل من تكاثر انتشار الخلايا السرطانية، ما يسبب موتها".
كما أكدت الخبيرة البريطانية أن "زيت القرفة فعّال جداً في مكافحة الأورام".
3- الميرمية
وجاءت الميرمية بالمرتبة الثالثة في قائمة التوابل التي تساعد على إطالة العمر، حيث تساعد على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة، وهذا مهم جداً عند الإصابة بمرض الزهايمر، كما أن الميرمية مفيدة في الوقاية من أمراض القلب. 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:00 | 2021-11-18
02:00 | 2021-11-18
23:29 | 2021-11-17
23:00 | 2021-11-17
16:00 | 2021-11-17
13:00 | 2021-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website