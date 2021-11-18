صحة

هل تبحث عن وجبة مع سعرات حرارية منخفضة؟... اليك هذا الخبر

Lebanon 24
18-11-2021 | 14:00
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قالت أناستازيا تاراسكو المختصة في أمراض الغدد الصماء، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن الفاصولياء الخضراء غنية بالخصائص المفيدة، وتحظى بثقة أنصار أسلوب الحياة الصحي.

وأضافت المختصة: "الفاصولياء الخضراء هي واحدة من الخضروات المفضلة لدى المختصين بالتغذية، لأنها منخفضة السعرات الحرارية (حوالي 18 سعرة حرارية فقط)، وهي سهلة الهضم (على عكس الأنواع الأخرى من الفاصولياء والبقوليات)، وتحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن الغذائية الضرورية للجسم".

وذكرت الطبية، أنه ينصح باستخدام الفاصولياء الخضراء في أغذية الأطفال وفي الطعام العلاجي.

 وينصح بتقديم الفاصولياء الخضراء بشكل خاص للسيدات في سن الإنجاب، لاحتوائها على كمية كبيرة من حمض الفوليك الذي يساهم في السير الطبيعي لعمل الجهاز التناسلي ويلعب دورا رئيسيا في "نمو الجنين أثناء الحمل".

وقالت تاراسكو: "تحتوي الفاصولياء الخضراء أيضا، على كمية كبيرة من فيتامينات В وفيتامين РР والنياسين وفيتامين С".

والفاصولياء الخضراء، غنية بالعناصر المعدنية النزرة، وخاصة البوتاسيوم والحديد والنحاس، ومن المعروف أن الحديد والنحاس يشاركان في تكوين الدم، وبالتالي فإن استخدام الفاصولياء الخضراء مفيد للوقاية من فقر الدم.

بالإضافة إلى ذلك، تحظى الفاصولياء بشعبية كبيرة، لمحتواها العالي من الألياف.

ونوهت الطبية، بأنه يمكن تناول الفاصولياء الخضراء بشكل جيد، مع منتجات اللحوم والخضروات والنشويات".
(نوفوستي)
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