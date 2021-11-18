صحة

لتجنب تجلط الدم... ابتعد عن هذه الأطعمة

Lebanon 24
18-11-2021 | 07:00
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اعلن الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أن الفاصوليا الخضراء والبروكلي والسبانخ تؤثر سلبا في الأدوية الخاصة المضادة لتخثر الدم.

ويؤكد مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني، على ضرورة الامتناع عن تناول هذه المواد خلال فترة تناول الأدوية المضادة لتخثر الدم.

ووفقا له، تحتوي هذه المواد على فيتامين K الذي يعمل بمثابة "مضاد" للأدوية المستخدمة في علاج تجلط الدم.
ويقول، "إذا كان المريض يتناول أدوية مضادة لتخثر الدم بأي جرعة كانت، ويتناول خلال فترة العلاج الفاصوليا الخضراء والبروكلي والسبانخ، فإنه يحيد مفعول هذه الأدوية.".

ويؤكد مياسنيكوف، على أن فيتامين K بحد ذاته لا يسبب تجلط الدم. ويضيف، "لأن تجلط الدم ناتج عن ظروف معينة، نستخدم ضدها أدوية. فإذا تم تحييد مفعول هذه الأدوية فسوف يحدث التجلط حتما".

( نوفوستي)
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