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صحة
لمن لا يستجيبون للقاحات بشكل كاف..."أسترازينيكا" تطرح العقار المنتظر
Lebanon 24
18-11-2021
|
16:00
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طرحت شركة "أسترازينيكا"، الخميس، عقارًا وقائيًّا يحمي من مرض "كوفيد-19"، ويعطى عن طريق الحقن لغير المصابين، ليكون متاحًا في الأسواق لمن لا يستجيبون للقاحات بشكل كاف.
وقالت "أسترازينيكا" إن هذا العقار، المصنوع من مزيج من الأجسام المضادة، يوفر حماية بنسبة 83 بالمئة، لمدة 6 أشهر.
وسبق أن حقق العقار، ويطلق عليه اسم (إيه.زد.دي7442) أو "إيفوشيلد"، حماية بنسبة 77 بالمئة من حالات الإصابة المصحوبة بأعراض بعد 3 أشهر، حسبما تبين في قراءة سابقة لنتائج مرحلة متأخرة من تجربة مثبتة في آب.
وذكرت الشركة أيضًا أن دراسة منفصلة على المرضى بأعراض تتراوح بين المتوسطة والخفيفة لمرض "كوفيد-19"، كشفت أن تناول جرعة أعلى من العقار يمنع تدهور الأعراض بنسبة 88 بالمئة، إذا تلقى المريض العلاج في غضون 3 أيام من ظهور الأعراض الأولى.
ويتلقى المريض العقار مرة واحدة على جرعتين عن طريق الحقن. وينتمي "إيفوشيلد" إلى فئة العقاقير القائمة على أجسام مضادة أحادية النسيلة، وهي بروتينات يتم تصنيعها في المعمل وتحاكي الدفاعات الطبيعية في جسم الإنسان.
(سكاي نيوز)
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