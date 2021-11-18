أطعمة تحمي العظام وتقاوم الهشاشة.. تعرّف إليها

يتميز مرض هشاشة العظام بتخلخل وضعف أنسجة العظام، ما يؤدي إلى الإصابة بكسور والشعور بآلام، لكن يمكن بحسب تقرير نشره موقع Vulgaris الطبي أن تساعد بعض الأطعمة على حماية العظام في مثل هذه الحالة.1 - الكالسيوميحتوي الهيكل العظمي على 99 في المئة من الكالسيوم الموجود في الجسم. وأما الـ %1 في المئة المتبقية، فنجدها في الدم. وبحسب الخبراء، فإن الكمية المثالية التي نحتاجها يومياً من الكالسيوم تصل إلى 1200 ملغ.ويعتقد كثيرون أن الكالسيوم موجود فقط في الحليب (إذ تكفي أربعة أكواب منه لخفض خطر الإصابة بالكسور بنسبة 72 في المئة)، لكنه متوافر بشكل كبير في أطعمة أخرى مثل:- الأجبان ذات العجينة الصلبة، وتحتوي كل 100 غرام على 1100 ملغ.ـ الأسماك الدهنية مثل السردين، إذ تحتوي مئة غرام من هذا النوع من السمك على 123 ملغ من الكالسيوم.- بعض المياه المعدنية.- بعض الخضروات مثل البروكولي والزهرة.2 - فيتامين "د"يلعب هذا الفيتامين دوراً كبيراً في تثبيت الكالسيوم في العظام، وينتجه الجسم بشكل أساسي بفضل التعرض لأشعة الشمس، لكن يمكن الحصول عليه من خلال تناول:- السلمون المطبوخ (9 ملغ لكل 100 غرام).- صفار البيض (8.75 ملغ لكل 100 غرام).- السردين المخلل في الزيت (7.5 ملغ لكل 100 غرام).- كبدة العجل (1.25 ملغ لكل 100 غرام).- كبدة البقر (1 ملغ لكل 100 غرام).- البيض (1 ملغ لكل بيضة كاملة).3 - فيتامين "ك"أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين "ك" هم الأكثر عرضة للكسور بسبب انخفاض كثافة عظامهم، ويمكن أن نستوفي حاجتنا من هذا الفيتامين بتناول الأطعمة التالية:- السبانخ المسلوقة.- أوراق اللفت المسلوقة.- الخس.- السبانخ النيئة.الكرنب المطبوخ.- البروكولي المطبوخ.4 - البروتيناتتعد البروتينات ضرورية جداً لتقوية العظام، لكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى حموضة أكبر في الجسم، ما قد يكون السبب وراء فقدان 15 في المئة من كتلة العظام على مدى عشرة أعوام.ويوصي الخبراء بتناول من 1 إلى 1.2 غرام من البروتينات لكل كيلوغرام من الجسم، مع العلم أن البروتينات النباتية اقل حموضة من البروتينات الحيوانية.وهذه بعض البروتينات التي ينصح الخبراء بتناولها: الفاصولياء ولحوم الدواجن والعدس والتوفو.