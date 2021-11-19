صحة

أقل من نصف المصابين بكورونا يعلمون هوية الشخص الذي نقل المرض لهم

Lebanon 24
19-11-2021 | 02:44
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 كشفت نتائج استفتاء أُجري في 9 ولايات أميركية، أن 45% فقط من المصابين بفيروس كورونا يعلمون هوية الشخص الذي نقل إليهم المرض، وفقا لتقرير نشره فريق من الباحثين بقيادة مراكز السيطرة والوقاية من الأمراض.

وأكد الفريق أن أغلب الذين يعلمون الشخص المصاب الذين خالطوا، انتقلت لهم العدوى عبر أحد أفراد العائلة أو زميل في العمل.

وكتب الفريق في تقريره: "أقل من نصف المرضى يعلمون أنهم كانوا على اتصال وثيق مؤخرا مع مصاب بكوفيد 19، ما يؤشر على ضرورة إجراء المزيد من الفحوصات، وتقصي الحالات ومتابعة المخالطين وعزل المصابين خلال مرحلة الانتقال الاجتماعي".

المصدر: سي ان ان
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