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صحة
هذا ما يحصل لجسمك عندما تتوقف كليا عن تناول السكر
Lebanon 24
19-11-2021
|
10:00
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أعلنت الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، أخصائية الغدد الصماء، أن نتائج إيجابية تظهر بعد يومين من التخلي تماما عن تناول السكر .
وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الكثيرين، يفرطون في استهلاك السكر، ما يؤدي إلى ظهور مشكلات صحية لديهم وزيادة وزنهم، وتؤكد على أنه "يمكن الحصول على الغلوكوز والمزاج الجيد من دون تناول السكر: من الحبوب والفواكه والخضروات الطازجة وليس المعلبة".
وتقول، "هناك قوة التقاليد والعادات الاجتماعية- تناول الشاي مع الحلويات والقهوة مع الكعك وهكذا. ولكن في الواقع إذا أراد الشخص التخلي عن تناول السكر فعلا، فعليه تناول الفواكه بدلا من الحلويات لمدة أسبوع واحد، وسوف يلاحظ نتائج إيجابية، ستحثه على الاستمرار في ذلك".
ووفقا لها، سيتحسن عمل الجهاز الهضمي وتستقر الحالة المزاجية بعد اليوم الأول من التخلي عن السكر، وفي غضون أسبوع تتحسن حالة الجلد ويمكن أن تختفي مشكلات النوم إذا كان يعاني منها. وهذه العمليات تستمر بالتطور في الأيام القادمة. أي أن التخلي لمدة شهر واحد عن تناول السكر، سيزيل الوزن الزائد ويحسن الخلفية الهرمونية ويعزز منظومة المناعة.
( نوفوستي)
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