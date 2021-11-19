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صحة
في زمن كورونا... المدخنين في دائرة الخطر
Lebanon 24
19-11-2021
|
14:00
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أعلنت وكالة حماية المستهلك الروسية في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، أن المدخنين، أكثر عرضة للإصابة بالشكل الحاد من "كوفيد-19".
وتشير الوكالة في موقعها الإلكتروني، إلى أنه "وفقا للبيانات المتوفرة، يصاب المدخنون عادة بالشكل الحاد من "كوفيد-19"، لأن التدخين يضعف عمل الرئتين، ويصعب على أجسامهم مكافحة أمراض الجهاز التنفسي التي يسببها الفيروس التاجي المستجد".
وتضيف، يزيد التدخين من خطر الإصابة بالمرض. كما ان المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالشكل الحاد من المرض، لأن رئاتهم قد تضررت مسبقا.
ويذكر أن إحياء اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين يصادف ثالث يوم خميس في شهر نوفمبر من كل سنة، وفي هذه السنة يصادف يوم 18 نوفمبر. والهدف الرئيسي له، هو لفت انتباه الناس إلى عواقب التدخين.
(نوفوستي)
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