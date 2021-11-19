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صحة
أطباء يحذرون من الشعور بطعم حامض في الفم... دليل على مشكلة مميتة
Lebanon 24
19-11-2021
|
23:00
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حذر أطباء من مؤسسة القلب البريطانية من الشعور المفاجئ بطعم حموضة في الفم، حيث إن هذا العرض قد يشير إلى مشكلة خطيرة في القلب.
ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عن الأطباء قولهم بأن طعم الحموضة المفاجئ في الفم يعتبر أحد العلامات الأقل شيوعا التي تنذر بالنوبة القلبية.
وأوضحت مؤسسة القلب البريطانية أن الطعم الحامض عادة ما يكون علامة على عسر الهضم، لكنه في الوقت ذاته عرض مشترك مع بعض الأعراض لاحتشاء عضلة القلب.
المصدر: سبوتنيك
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