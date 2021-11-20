صحة

هذا ما يحصل لجسمك اذا تناولت الشوكولا الداكنة كل يوم

Lebanon 24
20-11-2021 | 02:00
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تحدثت خبيرة تغذية روسية عن فوائد الشوكولا الداكنة وماذا يمكن أن تقدمه للجسم في حال تناولها بشكل دائم.

ونصحت الخبيرة يانا جريشينا، بتضمين هذا النوع من الشوكولا بالنظام الغذائي اليومي، مشيرة إلى أن هذا النوع من الشوكولا تحتوي على 55٪ على الأقل من الكاكاو الطبيعي، بينما يحتوي الحليب على 25-35٪ فقط.

وتابعت قائلة: "تتميز الشوكولا الداكنة بأنها تحتوي على نسبة أقل من السكر بالإضافة لمضادات أكسدة أكثر بكثير، كما ونحصل على معظم السعرات الحرارية من الشوكولاتة الداكنة من الدهون، وليس من الكربوهيدرات، مثل الحليب. الشوكولا الداكنة هي مصدر ممتاز للحديد والمغنيسيوم، النحاس والمنغنيز والمعادن الأخرى، إلى جانب ذلك، تساهم في تحسين المزاج".
وحول الكمية اليومية التي تنصح بتناولها، نصحت الخبيرة بتناول 20 غراما منها، ناصحة في الوقت ذاته بعدم تناولها على معدة فارغة.
المصدر: سبوتنيك
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