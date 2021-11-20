صحة

ما هي الامور التي يجب التنبه اليها في الحمامات الشعبية؟

Lebanon 24
20-11-2021 | 05:00
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تحتاجون في الكثير من الاحيان الى استعمال الحمامات الشعبية لقضاء حاجتكم، ما يمكن أن يشكّل خطراً على صحتكم خصوصاً ان الحمامات هي الاماكن التي تشهد الانتشار الاوسع للبكتيريا والجراثيم، ويمكن أن تنتقل العدوى بسهولة اليكم. لذا في هذا الموضوع اليوم من موقع صحتي، يمكنكم الاطلاع على أبرز أمور يجب التنبه منها في الحمامات الشعبية.

ما هي الامور التي يجب التنبه منها في الحمامات الشعبية؟

- في البداية، يجب أولاً التنبه الى نظافة الحمامات، ففي الكثير من الاحيان تبقى هذه الحمامات من دون تنظيف ويمكن أن تتراكم فيها الاوساخ، ما قد يؤدي في اوقات كثيرة الى تجمع الجراثيم والميكروبات التي يسهل بالتالي انتقالها الى الاشخاص. من هنا اهمية مراقبة الحمامات باستمرار من قبل عمال التنظيف الموكلين الحفاظ على نظافة المكان، وقبل استخدام الحمّام التأكد من أنّه نظيف أو ايجاد بديل آخر.

- من المهم جداً التنبه من وضع الايدي في أي مكان في الحمامات العامة، فعلى الرغم من وجود عمال النظافة المسؤولين عن نظافة المكان، إلا أن بعض الجراثيم يمكن أن تتراكم في مكان معين، مثل محيط المرحاض. لذا تجنّبوا لمس مثل هذه الامكنة تفادياً لانتقال اي عدوى محتملة اليكم.

- في الحمامات الشعبية، من المفضل تجنب اغلاق الصنبور بعد غسل اليدين من دون الامساك بالمحرمة التي قمتم بتجفيف أيديكم بها. فالصنبور هو أيضاً من الامكنة التي تتراكم فيها الجراثيم والميكروبات، خصوصاً وأنه مكان رطب ويشكل بيئة مناسبة لهذه الحشرات الصغيرة. لذا بعد غسل اليدين وتجفيفهما، اغلقوا الصنبور مع الامساك بالمحرمة بيديكم.

- في هذه الحمامات أيضاً، من المفضل تجنب وضع اغراضكم الخاصة على الارض، سواء أكنتم تحملون حقيبة أو اغراضاً مختلفة، فهي عرضة لتجمع الجراثيم حولها وعليها، يمكنكم اما تعليقها في المكان المخصص لها، او تركها خارج الحمام وتفادي ادخالها معكم.

الحفاظ على النظافة في الحمامات الشعبية أمر مهم للغاية، فهي تحمي من انتقال العديد من الامراض والاوبئة الى الآخرين، وتجنبهم التعرض للعدوى التي تنقلها الجراثيم والميكروبات المتراكمة في الحمامات غير النظيفة.
المصدر: صحتي
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