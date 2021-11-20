صحة

لحياة صحية ومناعة قوية... اليكم بعض النصائح

Lebanon 24
20-11-2021 | 14:00
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قالت المختصة في مجال التغذية يانا غريشينا، إنه يوجد العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين C، ويمكن بواسطتها  تنويع النظام الغذائي.

وأضافت الخبيرة، في حديث لوكالة "نوفوستي": "يوجد فيتامين C في عدد من الأطعمة وخاصة الخضار والفواكه. وهم مهم جدا لصحة الإنسان ويستخدم لمنع وعلاج مرض الأسقربوط، ويساعد في تعزيز الجهاز المناعي. ومن خصائصه الهامة هو أنه من المواد المضادة للأكسدة القوية".

وتابعت غريشينا القول: "إذا حصلت على ما يكفي من فيتامين C، فستظل بشرتك مشرقة ومتعافية. ومن المستحيل إنتاج الكولاجين بدون هذا الفيتامين. بالإضافة إلى أنه يساعد على تقوية النسيج الضام وجهاز العظمي، ويعزز الأوعية الصغيرة والأسنان".

وشددت الخبيرة، على أن "جسم الإنسان لا يستطيع بشكل ذاتي إنتاج هذا الفيتامين أو تراكمه، لذلك لا يمكن الحصول عليه إلا من الغذاء الطبيعي".

ووفقا للطبيبة، يحتاج الجسم إلى 90 ملغم من فيتامين C يوميا، ويمكن أن يظهر النقص أو النقص الحاد في المادة من خلال نزيف اللثة، وبطء التئام الجروح، وتفاقم فقر الدم ومرض الاسقربوط.

وتحتل المراكز الرائدة في احتوائها لفيتامين C، الكشمش، والكرز، والفراولة، ووركين الورد، والفلفل الأصفر، والملفوف، والبقدونس، والسبانخ، والكيوي، والحمضيات، والثوم.

وقالت: "توصي رابطة الصحة العالمية بأربع وجبات من الفاكهة والخضروات يوميا. على سبيل المثال، تناول تفاحتين وبعض السلطة الطازجة على الغداء والعشاء".
 
(RT) 
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