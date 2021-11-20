16
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
لحياة صحية ومناعة قوية... اليكم بعض النصائح
Lebanon 24
20-11-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت المختصة في مجال التغذية يانا غريشينا، إنه يوجد العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين C، ويمكن بواسطتها تنويع النظام الغذائي.
وأضافت الخبيرة، في حديث لوكالة "نوفوستي": "يوجد فيتامين C في عدد من الأطعمة وخاصة الخضار والفواكه. وهم مهم جدا لصحة الإنسان ويستخدم لمنع وعلاج مرض الأسقربوط، ويساعد في تعزيز الجهاز المناعي. ومن خصائصه الهامة هو أنه من المواد المضادة للأكسدة القوية".
وتابعت غريشينا القول: "إذا حصلت على ما يكفي من فيتامين C، فستظل بشرتك مشرقة ومتعافية. ومن المستحيل إنتاج الكولاجين بدون هذا الفيتامين. بالإضافة إلى أنه يساعد على تقوية النسيج الضام وجهاز العظمي، ويعزز الأوعية الصغيرة والأسنان".
وشددت الخبيرة، على أن "جسم الإنسان لا يستطيع بشكل ذاتي إنتاج هذا الفيتامين أو تراكمه، لذلك لا يمكن الحصول عليه إلا من الغذاء الطبيعي".
ووفقا للطبيبة، يحتاج الجسم إلى 90 ملغم من فيتامين C يوميا، ويمكن أن يظهر النقص أو النقص الحاد في المادة من خلال نزيف اللثة، وبطء التئام الجروح، وتفاقم فقر الدم ومرض الاسقربوط.
وتحتل المراكز الرائدة في احتوائها لفيتامين C، الكشمش، والكرز، والفراولة، ووركين الورد، والفلفل الأصفر، والملفوف، والبقدونس، والسبانخ، والكيوي، والحمضيات، والثوم.
وقالت: "توصي رابطة الصحة العالمية بأربع وجبات من الفاكهة والخضروات يوميا. على سبيل المثال، تناول تفاحتين وبعض السلطة الطازجة على الغداء والعشاء".
(RT)
تابع
الأكثر قراءة
سعر "كرتونة البيض" في لبنان يكسر رقماً قياسياً جديداً.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "كرتونة البيض" في لبنان يكسر رقماً قياسياً جديداً.. كم بلغ؟
06:00 | 2021-11-20
20/11/2021 06:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دعارة "الكنة و بنت حماها"... ذلّ وتعنيف من البقاع الى بيروت
Lebanon 24
دعارة "الكنة و بنت حماها"... ذلّ وتعنيف من البقاع الى بيروت
02:30 | 2021-11-20
20/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الى اللبنانيين... تبضعوا في هذه الأيام فقط!
Lebanon 24
الى اللبنانيين... تبضعوا في هذه الأيام فقط!
06:36 | 2021-11-20
20/11/2021 06:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تثير جدلا كبيرا بإطلاتها الجريئة... والجمهور يسأل: "شو لابسي عيب"! (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تثير جدلا كبيرا بإطلاتها الجريئة... والجمهور يسأل: "شو لابسي عيب"! (صور)
23:49 | 2021-11-19
19/11/2021 11:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
صور أقمار موسكو الإصطناعية فوق مرفأ بيروت: كشفٌ للحقيقة أم تأجيج للجدال؟
Lebanon 24
صور أقمار موسكو الإصطناعية فوق مرفأ بيروت: كشفٌ للحقيقة أم تأجيج للجدال؟
04:00 | 2021-11-20
20/11/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2021-11-20
هذه أفضل فاكهة.. يمكنك تناولها من أجل صحة أمعائك
12:00 | 2021-11-20
فيتامين "د" والسكتة الدماغية... ما العلاقة بينهما؟
10:00 | 2021-11-20
الوقوف يساعدنا على تخطي مجموعة مشاكل صحية
08:12 | 2021-11-20
"التبول الليلي المتكرر"... علامة على مرض خطير
08:00 | 2021-11-20
أضرار المبالغة بمحاسبة النفس
07:00 | 2021-11-20
الدرس القاسي... لقاحات كورونا لا تكفي وحدها لمكافحة الجائحة
فيديو
هبوط اضطراري لمروحية في الجبال... ذعر بين السكان وهذا مصير الركاب (فيديو)
Lebanon 24
هبوط اضطراري لمروحية في الجبال... ذعر بين السكان وهذا مصير الركاب (فيديو)
08:00 | 2021-11-20
20/11/2021 23:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تفاجىء الجمهور بتصريحات جديدة عن زواجها الأخير: "اليوم أنا معاه بكرة تطلقوا"
Lebanon 24
فنانة شهيرة تفاجىء الجمهور بتصريحات جديدة عن زواجها الأخير: "اليوم أنا معاه بكرة تطلقوا"
08:00 | 2021-11-20
20/11/2021 23:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تدشين أول سفينة شحن كهربائية ذاتية القيادة في العالم (فيديو)
Lebanon 24
تدشين أول سفينة شحن كهربائية ذاتية القيادة في العالم (فيديو)
01:00 | 2021-11-20
20/11/2021 23:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact