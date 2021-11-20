17
o
بيروت
20
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
"التبول الليلي المتكرر"... علامة على مرض خطير
Lebanon 24
20-11-2021
|
08:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر خبراء طبيون من أن الحاجة المفاجئة أو الرغبة المتزايدة للتبول طوال الليل قد تكون علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا.
ويقصد بـ"التبول الليلي الحاد"، حسب عيادة كليفلاند الأميركية، الحالة التي تجعلك تستيقظ مرارا أثناء الليل للتبول.
وتقول دراسات إن التبول الليلي الحاد يحدث عند حوالي 25 بالمئة من الأشخاص المصابين بسرطان البروستاتا، كأثر جانبي للعلاج الإشعاعي.
وذكرت صحيفة "كوفنتري تيليغراف" البريطانية أن التبول الليلي الحاد يحدث "عادة في المراحل المتأخرة من المرض، مما يستدعي علاجات فورية".
وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا إن "سرطان البروستاتا لا يسبب عادة أي أعراض حتى يكبر السرطان بدرجة كافية للضغط على الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى الخارج".
وأضافت: "يمكن أن تشمل أعراض سرطان البروستاتا الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، غالبًا أثناء الليل".
ويقول خبراء إنه عادة يكون من الصعب اكتشاف سرطان البروستاتا في وقت مبكر، وذلك بسبب "عدم وجود أعراض واضحة وظاهرة".
الأكثر قراءة
نقل رولا يموت للمستشفى بعد علاقة حميمة؟ (صورة)
Lebanon 24
نقل رولا يموت للمستشفى بعد علاقة حميمة؟ (صورة)
13:42 | 2021-11-19
19/11/2021 01:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة منتجع سياحي في القلمون... وهذا ما أحبطته القوى الامنية ليل أمس
Lebanon 24
مداهمة منتجع سياحي في القلمون... وهذا ما أحبطته القوى الامنية ليل أمس
10:53 | 2021-11-19
19/11/2021 10:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم هائل بالدولار.. هذا ما أنفقه اللبنانيون على السفر
Lebanon 24
رقم هائل بالدولار.. هذا ما أنفقه اللبنانيون على السفر
12:30 | 2021-11-19
19/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "كرتونة البيض" في لبنان يكسر رقماً قياسياً جديداً.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "كرتونة البيض" في لبنان يكسر رقماً قياسياً جديداً.. كم بلغ؟
06:00 | 2021-11-20
20/11/2021 06:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دعارة "الكنة و بنت حماها"... ذلّ وتعنيف من البقاع الى بيروت
Lebanon 24
دعارة "الكنة و بنت حماها"... ذلّ وتعنيف من البقاع الى بيروت
02:30 | 2021-11-20
20/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:00 | 2021-11-20
أضرار المبالغة بمحاسبة النفس
07:00 | 2021-11-20
الدرس القاسي... لقاحات كورونا لا تكفي وحدها لمكافحة الجائحة
07:00 | 2021-11-20
لحياة اطول... تناول هذه الاطعمة على الفطور
05:00 | 2021-11-20
ما هي الامور التي يجب التنبه اليها في الحمامات الشعبية؟
02:00 | 2021-11-20
هذا ما يحصل لجسمك اذا تناولت الشوكولا الداكنة كل يوم
23:00 | 2021-11-19
أطباء يحذرون من الشعور بطعم حامض في الفم... دليل على مشكلة مميتة
فيديو
هبوط اضطراري لمروحية في الجبال... ذعر بين السكان وهذا مصير الركاب (فيديو)
Lebanon 24
هبوط اضطراري لمروحية في الجبال... ذعر بين السكان وهذا مصير الركاب (فيديو)
08:00 | 2021-11-20
20/11/2021 16:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تفاجىء الجمهور بتصريحات جديدة عن زواجها الأخير: "اليوم أنا معاه بكرة تطلقوا"
Lebanon 24
فنانة شهيرة تفاجىء الجمهور بتصريحات جديدة عن زواجها الأخير: "اليوم أنا معاه بكرة تطلقوا"
08:00 | 2021-11-20
20/11/2021 16:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تدشين أول سفينة شحن كهربائية ذاتية القيادة في العالم (فيديو)
Lebanon 24
تدشين أول سفينة شحن كهربائية ذاتية القيادة في العالم (فيديو)
01:00 | 2021-11-20
20/11/2021 16:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact