صحة

6 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بأزمة قلبية.. تعرف إليها

Lebanon 24
21-11-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-888470-637730583051809626.png
Doc-P-888470-637730583051809626.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

النوبة القلبية هي مصدر قلق صحي كبير في جميع أنحاء العالم، وهي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، خاصة أنها لم تعد ترتبط بسن أو بظروف مرضية محددة، بل أصبحنا نسمع عن وفيات مفاجئة بسبب النوبة القلبية دون أي سابق إنذار.

 

لا يوجد تحديد متى ستحدث نوبة قلبية بالضبط، الا ان بعض أجزاء جسمك يمكن أن تشير إلى نوبة قلبية وشيكة، وذلك على ذمة تقرير لموقع "تايمز أوف إنديا" Times of India.

 

الصدر

قد تتسبب النوبة القلبية الوشيكة في الشعور بعدم الراحة والألم، من المؤكد أن الشعور بعدم الراحة في الصدر هو أحد أكثر العلامات والأعراض شيوعًا، حيث وفقًا لجمعية القلب الأميركية، قد يعاني الشخص من ضغط غير مريح أو ألم في وسط الصدر، قد يستمر الألم والضغط لأكثر من بضع دقائق.

 

الظهر

في حين أن ألم الصدر قد يكون علامة منبهة لنوبة قلبية، لا ينبغي لأحد أن يغفل العلامات التحذيرية التي يمكن أن تظهر في الظهر، وخاصة النساء، حيث تدعي جمعية القلب الأميركية أن النساء أكثر عرضة من الرجال للشكوى من آلام الظهر التي تحدث قبل وأثناء النوبة القلبية.

 

الفك

يمكن أن يعني الألم في الفك أكثر من مجرد اضطراب عضلي أو وجع أسنان، خاصة لدى النساء، فقد يكون ألم الفك في الجانب الأيسر من الوجه علامة شائعة لنوبة قلبية، نظرًا لأنك تعاني من ألم في الفك مصحوبًا بألم في الصدر وضيق في التنفس وتعرق وأزيز وغثيان، فلا تنتظر لطلب المساعدة الطبية.

 

الرقبة

تحدث النوبة القلبية بسبب جلطة دموية تمنع تدفق الدم إلى عضلة القلب، وبينما قد يبدأ الانزعاج من صدرك، يمكن أن ينتشر الألم إلى رقبتك بمرور الوقت، في حين أن تصلب الرقبة يمكن أن يكون علامة على الإرهاق أو إجهاد العضلات أو أمراض أخرى قابلة للشفاء، إلا أنه قد يحدث بسبب نوبة قلبية أيضًا.

 

الكتف

عندما ينتقل الألم اللاذع والمزعج إلى رقبتك وفكك وكتفيك من صدرك كنقطة انطلاق، فقد يكون ذلك مؤشرًا على نوبة قلبية، ومع ذلك، يجب طلب العناية الطبية إذا كنت تعاني من ألم شديد في كتفك أيضا، خاصة إذا كان يشع من صدرك إلى الفك الأيسر أو الذراع أو الرقبة.

 

الذراع اليسرى

بالنظر إلى أن النوبة القلبية تحدث بسبب انسداد تدفق الدم إلى عضلة القلب، فإنها يمكن أن تسبب ألمًا في ذراعك اليسرى، في حين أن الأوجاع الخفيفة والألم في الذراع اليسرى يمكن أن تكون علامة على الشيخوخة، إلا أن الألم المفاجئ وغير المعتاد يمكن أن يكون علامة مبكرة على النوبة القلبية.

المصدر: العربية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2021-11-21
02:00 | 2021-11-21
23:00 | 2021-11-20
16:00 | 2021-11-20
14:00 | 2021-11-20
12:00 | 2021-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website