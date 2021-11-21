صحة

إحذر.. أصابع يديك وقدميك تدلك على "القاتل الصامت"!

Lebanon 24
21-11-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-888471-637730585076482822.jpg
Doc-P-888471-637730585076482822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نبّه أطباء إلى أعراض بسيطة تظهر على أصابع اليدين والقدمين، قد تكون مؤشرا على الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

 

ومراقبة مستويات الكوليسترول أمر مهم، يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

 

والكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون، وتسبب مشاكل صحية عندما تتراكم على الأسطح الداخلية للأوعية الدموية، لأسباب مختلفة منها الإفراط في تناول الدهون أو البدانة أو إهمال ممارسة الرياضة.

 

والطريقة الوحيدة للتحقق من ارتفاع الكوليسترول من عدمه، هي إجراء فحص دم.

 

ومع عدم وجود أعراض في الغالب لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يطلق على هذه المشكلة اسم "القاتل الصامت"، إلا أن أطباء قالوا مؤخرا إن هناك بعض الإشارات يمكن أن تصدر عن أصابع اليدين والقدمين للتحذير من ارتفاع الكوليسترول.

 

وحسب راهول أغراوال استشاري أمراض القلب الذي تحدث لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن "هناك أعراضا جسدية معينة يجب الانتباه لها".

 

وتابع: "علامة التحذير من ارتفاع الكوليسترول يمكن أن تشمل أصابع اليدين والقدمين. قد يكون هذا الإحساس نتيجة مباشرة لتراكم الكوليسترول الذي يمكن أن يسد الأوعية الدموية في اليدين والساقين".

 

وأضاف أغراوال أن الأعراض التي تظهر على أصابع اليدين والقدمين تشمل "الإحساس بالوخز، وأحيانا ظهور نتوءات صغيرة تحت جلد الأصابع نتيجة تراكم الدهون، وهذا يحدث إذا كان الكوليسترول مرتفعا جدا".

 

وأوضح: "يمكن أن تظهر هذه النتوءات الصغيرة في أي مكان من الجسم، لكنها شائعة بشكل خاص على اليدين والقدمين. هي ليست خطيرة وستختفي عادة بمجرد أن تتمكن من خفض مستويات الكوليسترول لديك".

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2021-11-21
11:00 | 2021-11-21
05:00 | 2021-11-21
02:00 | 2021-11-21
23:00 | 2021-11-20
16:00 | 2021-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website