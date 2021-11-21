صحة

مكمل غذائي شائع يرفع من نسبة الإصابة بنوع من السرطان إلى 91 %

Lebanon 24
21-11-2021 | 11:00
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حذرت دراسة من تناول أحد المكملات الغذائية الشائعة مع "فيتامين ه"، حيث يزيد ذلك من احتمالية الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال بنسبة كبيرة.

ففي دراسة نشرتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية نقلا عن مجلة المعهد الوطني للسرطان، تبين أن تناول المكمل الغذائي الـ"السيلينيوم" مع فيتامين "ه"، يرفع من نسبة الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال.

الدراسة التي خضع لها 35 ألف شخص، أراد من خلالها العلماء تحديد الفوائد المحتملة للمكملات الغذائية للوقاية من السرطان. إلى انهم أعلنوا عن توقفها بشكل سريع بعد إكتشاف أن ذلك يؤدي إلى تسبب الإصابة بالسرطان.

أظهرت النتائج أن السيلينيوم ليس خطيرا على الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من هذا المعدن في أجسامهم في البداية. ومع ذلك ، فإن المرضى الذين لديهم تركيز عال، عند استخدام جرعات إضافية، إرتفعت فرص الإصابة بسرطان البروستات بنسبة 91 ٪.
من جهته نصح الدكتور آلان كريستال من مركز فريد هتشنسون لأبحاث السرطان في سياتل، والمشارك في الدراسة بالتوقف عن تناول السيلينيوم مع فيتامين "ه"، لأنهما لا يجلبان فوائد مثبتة، ولكن على العكس من ذلك، يزيد من المخاطر على الجسم. 
المصدر: سبوتنيك
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