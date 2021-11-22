هل تعاني من ارتفاع معدل الكوليسترول؟... ابتعد عن هذه المشروبات

وفقًا لمؤسسة القلب الإسبانية، مستوى الكوليسترول الطبيعي ينبغي أن يكون أقل من 200 ملغم/ديسيلتر. وتؤكد المنظمة العالمية للمستهلكين أن ارتفاع الكوليسترول مشكلة تؤثر على العديد من الأشخاص.وفي تقرير نشرته صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية، قال الكاتب فيسنت سيلفا إن نحو نصف سكان إسبانيا يعانون ارتفاع مستويات الكوليسترول وهو السبب المباشر لما يقارب ربع الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.وإلى جانب الأطعمة غير الصحيّة، هناك عدد من المشروبات التي يجب الابتعاد عنها للحفاظ على الكوليسترول عند المستوى الطبيعي والوقاية من الأمراض المرتبطة به.

المشروبات التي ترفع مستويات الكوليسترول1- المشروبات الغازية والسكريةإن المشروبات الغازية والعصائر السكريّة وغيرها تؤثر سلبًا على مستوى الكوليسترول حتى لو شربنا منها كميات قليلة. وفي دراسة -نُشرت عام 2020 في مجلة جمعية القلب الأميركية- شملت أكثر من 6 آلاف شخص خلال فترة 12 سنة تبيّن أن البالغين الذين يشربون المشروبات السكرية بشكل يومي كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.وقد خلُصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يُكثرون من استهلاك المشروبات السكرية كانوا أكثر عرضة بنسبة 98% لمستويات منخفضة من البروتين الدهني مرتفع الكثافة، أي "الكوليسترول الجيد" الذي يساعد على إزالة "الكوليسترول الضار" من الدم. وكان 53% من المشاركين أكثر عرضة للإصابة بارتفاع الدهون الثلاثية (نوع من الدهون غير الصحية) إلى مستويات عالية.2- بعض أنواع القهوةتعتبر القهوة مشروبًا لا غنى عنه بالنسبة للكثيرين حتى يحافظوا على نشاطهم، خاصة بعد تناول طعام دسم. لكن بعض أنواع القهوة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول بسبب طريقة تحضيرها.فعلى سبيل المثال، تحتوي الإسبريسو والقهوة المغلية على مادة "الكافيستول" (cafestol) التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول، حتى إن كانت منزوعة الكافيين. ووفقا لدراسة نُشرت في مجلة علم الغدد الصماء الجزيئية، يمكن إزالة هذه المادة باستخدام المرشحات الورقية، كما هو الحال في طريقة تحضير القهوة الأميركية.3- مخفوق الحليبيحظى مخفوق الحليب بشعبية كبيرة خاصة بين الأشخاص الأصغر سنا. وعادة ما يفضل كثيرون تناوله في وجبة فطور الصباح، ولكن هذا المشروب يسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول نظرا لاحتوائه على الكثير من الدهون المشبعة التي تزيد نسبة الكوليسترول الضار في الدم وتخفض الكوليسترول الجيّد.وقد أظهرت دراسة نُشرت عام 2017 في مجلة "الاستقصاء المختبري" أن تناول طعام أو شراب واحد غني بالدهون تكون له تأثيرات كبيرة وسريعة على مستوى الكوليسترول.كما توصّلت دراسة أخرى طورتها كلية الطب بجامعة "أوغوستا" في جورجيا إلى أن مستوى الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية والأحماض الدهنية ارتفع بشكل ملحوظ لدى المشاركين بعد شرب مخفوق مصنوع من الحليب كامل الدسم وكريمة الخفق المركزة والآيس كريم الذي يحتوي على 80 غراما من الدهون.