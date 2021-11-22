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صحة
لمرضى السكري... اليكم هذا الخبر
Lebanon 24
22-11-2021
|
14:00
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ما نوع الشوكولاتة الذي يمكن تناوله إذا كنت مصابا بالسكري، وهل يختلف النظام الغذائي الموصى به لمرضى السكري من النوع الثاني عما يجب على الأشخاص الأصحاء اتباعه، ثم كيف يتم اختيار أفضل أنواع الشوكولاتة لمرضى السكري؟
يُنصح مرضى السكري بتناول الشوكولاتة الطبيعية الخالية من أي مواد مضافة وتحتوي على نسبة كاكاو تفوق 85%. فكلما زادت نسبة الكاكاو، قلت نسبة السكر وزاد عدد مركبات الفلافونويد في الشوكولاتة، وهي مواد من شأنها أن تساعد في تحسين حساسية الإنسولين، وفقا لهذا التقرير الذي نشرته مجلة "سابير فيفير" الإسبانية، للكاتبتين إستريا روبيو وسوليداد لوبيز.
تحت شعار "الوصول إلى رعاية مرضى السكري"، الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي لمرضى السكري - منظمة الصحة
تقول الكاتبتان إن النظام الغذائي الموصى به لمرضى السكري من النوع 2 لا يختلف كثيرًا عما يجب على الأشخاص الأصحاء اتباعه.
ويجب على مرضى السكري من النوع الثاني اتباع نظام غذائي صحي متنوع ومتوازن يشتمل على الخضار والألياف، مع التقليل من المنتجات السكرية والدهنية أو الأطعمة فائقة المعالجة. وبالنسبة للشوكولاتة، فإنها من الأطعمة التي لا يمكن تناولها يوميا وإنما من وقت لآخر.
وفيما يلي، توضح أخصائية التغذية في مركز التغذية السريرية إستريا روبيو كيفية اختيار أفضل أنواع الشوكولاتة لمرضى السكري.
الشوكولاتة والكاكاو ليسا نفس الشيء
يحتوي كل نوع من الشوكولاتة على نسب مختلفة من الكاكاو، بالإضافة إلى بعض المكونات الأخرى. ولاختيار صنف جيّد من الشوكولاتة، يجب أخذ عاملين رئيسيين بعين الاعتبار:
في حال شراء لوح شوكولاتة، ينبغي التأكد من أن نسبة معجون الكاكاو قريبة من 100% ولا تحتوي على مكونات أخرى مثل الفواكه والفانيليا والكراميل.
كاكاو طبيعي بنسبة 100%
وحده الكاكاو الطبيعي يحتفظ بخصائصه المضادة للأكسدة، لأنه لم يخضع لأي عملية قلوية كيميائية (سواء لتقليل الحموضة أو زيادة قابلية الذوبان). ويتميّز الكاكاو الطبيعي بلون داكن، خلافا للون البني الفاتح الذي تعرف به الشوكولاتة، وغالبا ما يكون مُرًّا ولا يذوب عند مزجه بأي سائل. وتحتوي 6 غرامات من الكاكاو الطبيعي (1 ملعقة حلوى) على حوالي 200 مليغرام من مركبات الفلافانول.
كلما زادت نسبة الكاكاو كانت الشوكولاتة أفضل
قبل شراء لوح شوكولاتة، من الأفضل أن تكون نسبة الكاكاو قريبة من 100%. فكلما انخفضت نسبة الكاكاو، قلت نسبة البوليفينول، مقابل ارتفاع نسبة السكريات، كالتالي:
الشوكولاتة مصدر للألياف والبوليفينول
يوفر الكاكاو الطبيعي نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان (35%)، التي ترتبط بزيادة الشبع وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم.
ويعود الطعم المر للكاكاو الطبيعي إلى مركبات البوليفينول (خاصة الفلافونويد)، وهي مركبات نشطة بيولوجيا لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة، كما أنها مضادة للالتهابات وتحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض أخرى مثل السكري.
يحفّز البوليفينول إنتاج أكسيد النيتريك في الشرايين الذي يساعد على توسع الأوعية وله تأثير مفيد على ضغط الدم. وبالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني (عندما يكون الجسم غير قادر على استخدام الإنسولين بشكل فعال)، يمكن أن يكون هذا التأثير المضاد للالتهابات مرتبطًا بتحسن محتمل في حساسية الإنسولين خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.
وتؤكد خبيرة التغذية أن استهلاك الكاكاو يجب أن يكون معتدلا وفي إطار نظام غذائي صحي، بمعدل أونصة من الشوكولاتة مرتين أو 3 مرات في الأسبوع لا أكثر.
ولن يكون من الممكن الاستفادة من خصائصه إذا كنا نتبع نظاما غذائيا غير متوازن، ولا يوصى من يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم بتناول الشوكولاتة.
(الجزيرة)
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