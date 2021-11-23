19
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
مكمل غذائي قد يزيد من خطر الاصابة بالسرطان
Lebanon 24
23-11-2021
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكتشف الخبراء أن تناول السيلينيوم مع فيتامين E، يزيد بنسبة 91 بالمئة من خطر إصابة الرجال بسرطان البروستات.
وتشير مجلة Journal of the National Cancer Institute، إلى أن الباحثين أجروا تجربة أشترك فيها أكثر من 35 ألف متطوع، من أجل تحديد الفوائد المحتملة للمكملات الغذائية للوقاية من الأمراض السرطانية. ولكن الباحثين اضطروا لإيقاف التجربة بعد إكتشافهم أنها تسبب الإصابة بالسرطان وليس الوقاية منه.
وقد أظهرت النتائج، أن السيلينيوم لا يشكل أي خطورة على الأشخاص الذين يعانون من نقصه في أجسامهم. ولكن من يملكون تركيزا عاليا، يؤدي تناولهم لجرعات إضافية منه، إلى زيادة خطر إصابتهم بسرطان البروستات بنسبة 91 بالمئة.
وينصح الدكتور الان كريستال من مركز فريد هتشنسون للبحوث السرطانية، في سياتل، بالتوقف عن تناول السيلينيوم مع فيتامين E، لأنه لم تثبت فائدتهما عند تناولهما معا، بل على العكس يسببان مشكلات خطيرة للجسم.
( نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة
4 أبراج لا تنفع بأن تكون في منصب المدير
Lebanon 24
4 أبراج لا تنفع بأن تكون في منصب المدير
00:00 | 2021-11-23
23/11/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث غريب داخل سيارة اسعاف.. اليكم ما جرى في كفركلا
Lebanon 24
حدث غريب داخل سيارة اسعاف.. اليكم ما جرى في كفركلا
03:52 | 2021-11-23
23/11/2021 03:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ برجا.. رصاصة تقتل شاباً داخل منزل ذويه! (صورة)
Lebanon 24
حادثة تهزّ برجا.. رصاصة تقتل شاباً داخل منزل ذويه! (صورة)
15:08 | 2021-11-22
22/11/2021 03:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الأولى.. هذا ما طلبته أميركا من إسرائيل بشأن إيران
Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الأولى.. هذا ما طلبته أميركا من إسرائيل بشأن إيران
16:00 | 2021-11-22
22/11/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مهنياً ومالياً اليكم توقعات ماغي فرح للابراج للاسبوع الرابع من تشرين الثاني.. فهل من انفراجات؟
Lebanon 24
مهنياً ومالياً اليكم توقعات ماغي فرح للابراج للاسبوع الرابع من تشرين الثاني.. فهل من انفراجات؟
06:45 | 2021-11-23
23/11/2021 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2021-11-23
أطعمة قد تؤثر على الدماغ... ما هي؟
12:00 | 2021-11-23
هل تعاني من الصداع؟... اليك هذه المعلومات
08:00 | 2021-11-23
6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك...ما هي؟
07:00 | 2021-11-23
8 حقائق حول صحة القلب... ما هي؟
05:00 | 2021-11-23
لقاح كورونا.. رسالة من فايزر ماذا جاء فيها؟
03:00 | 2021-11-23
"يعشقه الجميع"... هذا المشروب يسبب عدم انتظام نبضات القلب
فيديو
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2021-11-23
23/11/2021 22:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار في كابل... وسقوط جرحى (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار في كابل... وسقوط جرحى (فيديو)
09:30 | 2021-11-23
23/11/2021 22:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
جوقة النشيد اللبناني تعيد الامل بلبنان من جديد (فيديو)
Lebanon 24
جوقة النشيد اللبناني تعيد الامل بلبنان من جديد (فيديو)
09:24 | 2021-11-23
23/11/2021 22:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact