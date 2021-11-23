هل تعاني من الصداع؟... اليك هذه المعلومات

أعلنت الدكتورة ناديجدا بويارينوفا، أخصائية طب الأعصاب، أن الصداع الشديد أو الصداع المتكرر يتطلب مراجعة الطبيب فورا ، للتأكد من أنه ليس من اعراض أمراض خطيرة.وتقول، "غالبا ما يكون من الصعب على الشخص تحديد سبب إصابته بالصداع، حتى أن الكثيرين لا يحاولون معرفة السبب، ويكتفون بتناول الأدوية المسكنة للألم، وهو تصرف خاطئ تماما، لأنه قد يؤدي إلى إضاعة وقت ثمين لتشخيص السبب بصورة صحيحة في الوقت المناسب".وتضيف، يمكن أن يؤدي التأخير في مراجعة الطبيب إلى تلف كبير في الدماغ وعواقب وخيمة: من انخفاض التركيز والذاكرة إلى الاكتئاب السريري (اضطراب الاكتئاب الشديد).وتذكر الأخصائية الحالات التي تتطلب مراجعة الطبيب فورا- إذا كان الصداع يتكرر عدة مرات في الشهر، على شكل نبضات أو مؤلما جدا يصاحبه الغثيان والتقيؤ وضعف الرؤية، واضطراب الكلام والحركة. كما يجب مراجعة الطبيب إذا كان الصداع يمنع الشخص من النوم، فقد يكون سببه ارتفاع مستوى الضغط داخل الجمجمة.( نوفوستي)