8 حقائق حول صحة القلب... ما هي؟

تعد أمراض القلب أكثر أسباب الوفاة شيوعًا بين النساء والرجال، وتتطلب الوقاية من أمراض القلب معرفة العوامل التي تؤثر على تطورها.وفي تقريرها الذي نشره موقع "غود هاوس" في نسخته الروسية، تطرقت فيرا إرماكوفا إلى عوامل الخطر التي تزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب.السكر أكثر خطورةيمكن لتفاعلات الإنسولين والتغيرات التي تطرأ على الجسم عقب تناول الأطعمة الحلوة أو الكربوهيدرات السريعة أن تدمّر بطانة الأوعية الدموية بشكل أكبر مقارنة بالكوليسترول.وهذا يعني أن الاهتمام بصحة القلب لا يحتاج إلى التحكم في مستوى الكوليسترول فقط وإنما مراقبة مستويات السكر في الدم أيضًا.قلّة النومإذا كنت تواجه صعوبة في الحصول على قسط كافٍ النوم ليلا فقد يكون السبب انقطاع النفس النومي. وفي هذه الحالة، يمكن أن يتسبب نقص إمداد القلب والأوعية الدموية بالأكسجين إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.الحمل المعقّديعتبر تسمم الحمل من بين العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تطور أمراض القلب في سن مبكرة. وإذا كانت الحامل مصابة بمرض الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي فإنه عليها زيارة طبيب القلب والحصول على الرعاية والاهتمام اللازمين.الشوكولاتة ليست علاجًانظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، تعتبر الشوكولاتة من المنتجات المفيدة لصحة القلب ولكن حذار من الإفراط في تناولها.في المقابل، ينصح بالاكتفاء بتناول بعض القطع الصغيرة في اليوم حتى لا تضر بالصحة.الإقلاع عن التدخين أفضل شيء تفعلهالتدخين من بين عوامل الخطر التي تزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب، لذلك يضمن الإقلاع عنه في سن الـ50 أو حتى الـ70 تحسين صحة القلب بشكل كبير.التوتر المستمر مضر بصحة القلبإن الوجود في بيئة مسببة للتوتر مضر بصحة القلب. ويزيد الإجهاد ضغط الدم ويؤثر على مستويات الكوليسترول، بينما يؤثر الكورتيزول على تحمل الغلوكوز، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وينبغي معرفة كيفية تقليل التوتر عن طريق تبني بعض العادات الصحية مثل ممارسة التأمل أو اليوغا.لصحة الأسنان ارتباط مباشر بصحة القلبتزيد بعض العوامل على غرار تسوس الأسنان وأمراض اللثة من خطر الإصابة بأمراض القلب. وتجدر الإشارة إلى أن ترك أمراض الأسنان دون علاج قد يؤدي إلى التهاب الصمام التاجي.ثوم وجبن وجوزالجبن واللبن والثوم والجوز مفيدة لقلبك.. وأغذية أخرىهل تقلل دهون الألبان مخاطر الإصابة بأمراض القلب؟ وما أبرز الأغذية المفيدة لصحة القلب؟ وكيف الوقاية من أمراض القلب؟الفراولة تقلل الكوليسترول وتحمي القلبيعاني الكثيرون من حالات صحية شديدة الخطورة كالنوبات القلبية أو مستويات مرتفعة من الكوليسترول، ويمكن الحد من تلك الخطورة بتناول بعض الخضار والفواكه كالفراولة.ما أخطار البطاطس والأغذية المقلية على الصحة؟ وما أبرز المشروبات التي تدمر صحة القلب؟هل زبدة الفول السوداني قليلة الدسم خيار صحي؟ وماذا عن حبوب الإفطار؟ وما أخطار البطاطس والأغذية المقلية على الصحة؟ وأيهما أفضل الأكل بمفردك أم مع العائلة؟ الإجابات على هذه الأسئلة وغيرها بهذا التقرير.الأسبيرين العجيب – أمل جديد في علاج مرض السل المقاوم للأدويةخبراء يحذرون من تناول الأسبرين يوميا كوقاية من أمراض القلب لمن لا يعانون منهاأوصى فريق عمل الخدمات الوقائية بالولايات المتحدة -في إرشادات أصدرتها حديثا- الأميركيين بالامتناع عن تناول الأسبرين كوسيلة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.(الجزيرة)