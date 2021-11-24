خمس طرق للإقلاع عن التدخين.. جربوها

يرفع التدخين خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية وتلف الدماغ والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة وأمراض العيون والسكري والمشكلات المتعلقة بالإنجاب.وقدم رئيس قسم أمراض الرئة في معهد أمراض الجهاز التنفسي بمستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" الدكتور زيد زعمط: مجموعة مخاطر للتدخين منها:مضاعفات التدخين1. زيادة العمريلحق التدخين أضراراً بمعظم أعضاء الجسم، كما أنه يسرق العديد من السنوات من حياة الشخص ويُعد أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعاً، والتي يمكن الوقاية منها في جميع أنحاء العالم.2. أمراض القلب والأوعية الدمويةيدمن المدخنون على مادة النيكوتين الموجودة في التبغ، والتي تحتوي بدورها على العديد من المواد الكيميائية المسببة للسرطان. كما يزيد النيكوتين يزيد بسرعة من كمية الدهون الضارة في الدم، مثل الكوليسترول الضار أو البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL والدهون الثلاثية.ويقلل التدخين من كمية الكوليسترول الجيد أو البروتين الدهني مرتفع الكثافة HDL، ما يزيد بشكل كبير من خطر إصابة المدخن بأمراض القلب والسكتة الدماغية. فتدخين ما بين سيجارة إلى خمس سجائر بشكل منتظم يومياً يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية.3. مقاومة الأنسولينبالإضافة إلى ذلك، يؤدي التدخين إلى زيادة مقاومة الأنسولين في الجسم، ما يزيد من فرص إصابة الشخص بداء السكري من النوع الثاني. كما أن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مقارنة بغير المدخنين.4. مشاكل الخصوبةيجب على الرجال ألا يتجاهلوا التأثير السلبي، الذي يمكن أن يسببه التدخين على صحتهم الإنجابية، حيث يضيّق التدخين الأوعية الدموية ويمكن أن يساهم في ضعف الانتصاب ومشاكل الخصوبة.وفيما يلي خمس طرق للإقلاع عن التدخين:1. ضع خطة للإقلاع عن التدخينستكون أكثر رغبة بالإقلاع عن التدخين عندما تحدد الأسباب، التي تدفعك إلى اتخاذ هذه الخطوة، مثل عائلتك وخطر الإصابة بالأمراض، ثم حدد تاريخا واعمل على خفض عدد السجائر، التي تستهلكها.2. اعتمد على أحبائكاحصل على دعم العائلة والأصدقاء لتشجيعك على البقاء على المسار الصحيح في خطتك للإقلاع عن التدخين، واحرص على التواصل أو الاجتماع معهم أو تنظيم أنشطة مشتركة عندما تشعر بأنك تحتاج إلى التدخين.3. طلب المشورة الطبيةاستشر الطبيب، الذي سيكون قادرا على تقييم صحتك واقتراح الفحوصات اللازمة والتغييرات المطلوبة في النظام الغذائي ونمط الحياة إضافة إلى الأدوية، التي يمكن أن تساعد في الإقلاع عن التدخين. انضم إلى برنامج مخصص للمساعدة على الإقلاع عن التدخين للحصول على الدعم المستمر طوال رحلتك هذه.4. تجنب المحفزاتغيّر روتين حياتك اليومي لتجنب الإغراءات، التي تجعلك تتوق إلى التبغ. وإذا كان لديك رغبة شديدة بالتدخين، فحاول تناول وجبة خفيفة صحية أو شاي عشبي بدلا من ذلك.5. التركيز على النظام الغذائي واللياقة البدنيةيساعد تناول الأطعمة المغذية واتباع نظام للتمارين الرياضية في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك، ويقلل من التوتر ويمنع أعراض انسحاب النيكوتين من الدم