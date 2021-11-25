"مثيرة للقلق"...رصد متحورة جديدة من فيروس كورونا

أعلن علماء الخميس، اكتشاف متحورة جديدة من كوفيد-19 في جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررًا من الوباء، والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.وقال عالم الفيروسات، توليو دي أوليفيرا، في مؤتمر صحفي "للأسف، اكتشفنا متحورة جديدة مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا".وبحسب علماء جنوب إفريقيا الذين اكتشفوا سابقًا متحورة بيتا، فإن متحورة "بي.1.1.529" لديها عدد "مرتفع جدًّا" من التحورات.وفي هذه المرحلة، لا يعرف العلماء مدى فعالية اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في محاربة هذه المتحورة الجديدة من الفيروس.ومن المحتمل أن ظهور هذه المتحورة الجديدة تسبب بـ"الارتفاع التصاعدي" في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة، بحسب وزير الصحة جو فاهلا، الحاضر في المؤتمر الصحافي الذي عقده العلماء.وسجلت إصابات أخرى بهذه المتحورة في بوتسوانا المجاورة وهونغ كونغ لدى شخص عاد من رحلة في جنوب إفريقيا.وتُعدّ جنوب إفريقيا التي تخشى ظهور موجة جديدة من الوباء بحلول نهاية العام، وهي الأكثر تضررا في القارة من الوباء مع تسجيلها أكثر من 2,9 مليون إصابة و89,600 وفاة.ويُهيمن حاليا تفشي متحورة دلتا شديدة العدوى على العالم بعدما اكتُشفت للمرة الأولى في الهند.