صحة

أعراض تنذر بسرطان عنق الرحم.. تعرفوا عليها!

Lebanon 24
26-11-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-890327-637735113057372199.jpg
Doc-P-890327-637735113057372199.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الجمعية الألمانية لأبحاث السرطان إن سرطان عنق الرحم، هو نمو خبيث للخلايا في عنق الرحم.
وأوضحت الجمعية أن سببه الرئيسي، العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري المنقول جنسياً HPV، مشيرة إلى أن عوامل الخطورة تتمثل في الولادات العديدة، وإهمال نظافة الأعضاء التناسلية، واستخدام حبوب منع الحمل على المدى الطويل، بالإضافة إلى التدخين.
وتتمثل أعراضه في النزيف بعد الجماع، أو بعد انقطاع الطمث، ونزيف الحيض الغزير، وإفرازات كريهة الرائحة، أو الدموية، وألم في أسفل البطن.
ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض، لعلاجه مبكراً، وزيادة فرص الشفاء، وذلك بالعلاج الإشعاعي، و أو بالعلاج الكيميائي، وبالعلاج الموجه، أي بالأجسام المضادة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2021-11-26
16:00 | 2021-11-25
14:06 | 2021-11-25
14:00 | 2021-11-25
12:00 | 2021-11-25
10:00 | 2021-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website