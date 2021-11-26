صحة

اليكم بعض المؤشرات لامكانية الاصابة بارتفاع نسبة "الكوليسترول"

Lebanon 24
26-11-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-890399-637735222889677389.jpg
Doc-P-890399-637735222889677389.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شعوران غريبان في الأطراف يحذران من خطر إصابتك بارتفاع الكوليسترول في الدم!

يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم حالة صحية يصعب اكتشافها مع عدم وجود العديد من الأعراض الواضحة.

ويعرف الكوليسترول بأنه مادة شمعية ينتجها الكبد. وعلى الرغم من أن الكوليسترول ليس سيئا في جوهره (يحتاج جسمك إلى كمية صحية ليعمل)، إلا أن ارتفاع الكوليسترول في الدم قد يؤدي إلى انسداد الشرايين بشكل كبير ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

ويعد الشعور بالخدر أو البرودة في أطرافك علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وعندما يبدأ الكوليسترول في التراكم في الدم ويتراكم في الشرايين والأوردة، يمكن أن تكون إحدى النتائج بمرور الوقت هي البرودة والخدر في أطراف الجسم.

ولاحظت الكلية الأمريكية لجراحي القدم والكاحل أنه إذا استمر ارتفاع الكوليسترول لفترة طويلة من الزمن، فيمكن أن يساهم في وخز وتنميل الأطراف بطرق أخرى.

وأضاف الموقع: "بمرور الوقت، يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى تراكم البلاك، الذي يتكون من الكوليسترول ومواد أخرى، في جدران الأوعية الدموية. ويمكن أن تمنع هذه المناطق الضيقة والانسدادات الدم الغني بالأكسجين من الوصول إلى الذراعين والقدمين وينتج عن ذلك الوخز والتنميل. ومع تفاقم هذه الانسدادات، يتم تصنيفها في النهاية على أنها مرض الشرايين المحيطية (PAD)".

وتشمل العلامات والأعراض الأخرى للمرض ألما وتشنجا في الساقين، وتقرحات في الساقين أو القدمين لا تلتئم، وبرودة في الساقين أو القدمين أو تغير في لون الساقين أو القدمين أو أظافر القدمين.

وكلما تقدمت في العمر، زادت فرص إصابتك بارتفاع الكوليسترول، ولكن الدافع المبكر لإجراء تغييرات في نمط الحياة يمكن أن يقلل بشكل كبير من هذا الخطر.

ويرتبط الكوليسترول عموما بنظام غذائي غير صحي، مع وجود أدلة تشير إلى أن الدهون المشبعة هي السبب الرئيسي.

ويعد تجنب الإفراط في تناول الكحول أمرا بالغ الأهمية لأنه يتحلل في الكبد ويعاد تكوينه في الدهون الثلاثية، ما يرفع مستويات الكوليسترول في الدم.

( إكسبريس)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2021-11-26
14:00 | 2021-11-26
10:00 | 2021-11-26
08:00 | 2021-11-26
07:00 | 2021-11-26
05:00 | 2021-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website