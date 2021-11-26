هذا ما يكشفه الفم عن صحتك

دفع الإغلاق والإجراءات الصارمة جراء الوباء الكثير منا إلى تخطي فحوصات الأسنان المعتادة، والتي يمكن من خلالها رصد مشكلات صحية أساسية.ويساعد الحفاظ على المواعيد المنتظمة مع طبيب الأسنان على اكتشاف الحالات المتغيرة في الأسنان واللسان واللثة، والتي قد تفوتك.ويقول الدكتور آزاد إروملو: "من المفترض أن تكون العيون نافذة للروح، وإذا كان هذا هو الحال، فإن الفم هو بالتأكيد نافذة على الصحة. وكوننا أطباء أسنان، فإن هناك العديد من الأشياء التي نبحث عنها عندما نجري فحصا. والأسنان مجرد جزء منه".ما الذي يجب أن نبحث عنه؟نزيف اللثةيقول الدكتور إيروملو: "قد يكون نزيف اللثة مؤشرا على أنك تغسل أسنانك بالفرشاة أو تنظفها بالخيط بشدة. لذا، إذا كانت نظافة فمك جيدة ولثتك تنزف فقط في بعض الأحيان، فربما لا داعي للقلق".ولكن في أغلب الأحيان يكون النزيف بسبب التهاب اللثة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الاهتمام.وأوضح: "إذا وجدت أن اللثة تتحول إلى اللون الأحمر بانتظام بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة، فقد يكون هذا مؤشرا على أن لديك تراكما في اللويحات السنية".وتتشكل اللويحات السنية، أو البلاك، عندما يختلط اللعاب مع بقايا الطعام ويشكل طبقة لزجة على الأسنان.وتحتوي اللويحات على بكتيريا يمكن أن تهيج اللثة بعد فترة وتتسبب في التهابها ونزيفها.وهناك عدد من الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى بدء نزيف اللثة، بما في ذلك نقص الفيتامينات والتغيرات الهرمونية لدى النساء وبعض الأدوية والنظام الغذائي السيئ. لذلك إذا كنت قلقا، تحدث إلى طبيب أسنانك.وغالبا ما يتم الحديث عن أمراض اللثة ولكن في معظم الأحيان يمكن علاجها إذا وقع اكتشافها مبكرا. لهذا السبب من المهم جدا إجراء فحوصات منتظمة".انحسار اللثةإذا لاحظت أن لثتك تبتعد عن أسنانك فهذه علامة شائعة لأمراض اللثة، والتي قد تزيد من خطر حدوث مضاعفات صحية خطيرة بما في ذلك السكتة الدماغية والسكري وأمراض القلب. ولذلك يجب ألا تتجاهل هذه الحالة الخطيرة.التهاب الأسنانفي حال لاحظت أن فكك يؤلمك في الصباح، فربما يكون هذا ناتجا عن طحن أسنانك أثناء النوم.ويمكن لأطباء الأسنان في كثير من الأحيان اكتشاف هذه العادة لأن الأسنان تبدأ في التسطح.ويشير الدكتور إيروملو إلى أن "صرير الأسنان أمر شائع ويمكن أن يعزا إلى عدد من العوامل بما في ذلك قلة النوم أو التوتر أو القلق أو كأثر جانبي لبعض الأدوية".وقال: "بالإضافة إلى كونه مزعجا، فقد يعني ذلك في كثير من الأحيان أن أسنانك تتآكل أو تتشقق بمرور الوقت. ويمكن أن تكون واقيات الفم حلا، ولكن تحدث أولا إلى طبيب أسنانك الذي يمكنه أن ينصحك بما يناسبك".طبقة بيضاء على لسانكيقول الدكتور إروملو: "يجب أن يكون لسانك ذا لون أحمر، لذا، إذا كانت لديك طبقة بيضاء أو أي بقع على اللسان، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشاكل صحية أساسية. والنتوءات الصغيرة التي تبطن اللسان، والمعروفة باسم الحليمات، يمكن أن تلتهب، ثم تحبس الطعام والبكتيريا والخلايا الميتة، وتحولها إلى اللون الأبيض. ومثل هذه المشاكل نادرة ولكن يجب فحصها مع طبيبك".وأضاف: "التغييرات التي تطرأ على سطح اللسان مرتبطة بأنواع أكثر شدة من سرطانات الفم وهي سبب آخر لضرورة إجراء فحوصات منتظمة".قرح منتظمةلا داعي للقلق بشأن القرحة بين الحين والآخر، ولكن إذا بدا أنها تظهر دون توقف، فقد يشير ذلك إلى حدوث مشكلة ما.ويقول الدكتور إيروملو: "غالبا ما يصاب الناس بالقرح عند الجري، ويتم التخلص منها من تلقاء أنفسها في غضون يومين".ويمكن أن تكون القرحة أيضا علامة على التغيرات الهرمونية أو نقص الفيتامينات، وقد يصاب بها بعض الأشخاص أكثر من غيرهم. ولذا، عند ظهورها بشكل متكرر فمن الضروري استشارة طبيب الأسنان الذي قد يكون قادرا على وصف الأدوية للمساعدة في إدارة هذه الحالة.