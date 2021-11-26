متلازمة ستوكهولم... اليكم كل التفاصيل حولها

ما هي متلازمة ستوكهولم (Stockholm syndrome)؟ ومن أين جاء الاسم؟ وما تأثيرها على الصحة؟من أين جاء اسم متلازمة ستوكهولم؟جاء اسم هذه المتلازمة من عملية سطو فاشلة على بنك "سفيرغس كريدت بنك" (Sveriges Kreditbank) في ستوكهولم بالسويد في أغسطس/آب 1973، وقد تم احتجاز 4 موظفين كرهائن في قبو البنك لمدة 6 أيام.وخلال هذه الفترة نشأت رابطة تبدو متناقضة بين الخاطفين والرهائن، وذكرت إحدى الرهائن -خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء السويدي أولوف بالمه- أنها تثق تماما بخاطفيها لكنها تخشى أن تموت في اعتداء الشرطة على المبنى، وذلك وفقا للموسوعة البريطانية.تم إطلاق التسمية من قبل نيلس بيجرو عالم الجريمة في ستوكهولم، والذي استخدم المصطلح لشرح رد الفعل غير المتوقع للرهائن، فعلى الرغم من احتجازهم ضد إرادتهم في وضع يهدد حياتهم فإن هؤلاء الأفراد أقاموا علاقات إيجابية مع خاطفيهم حتى أنهم ساعدوهم في دفع أتعاب محاميهم بعد القبض عليهم.متلازمة ستوكهولم في علم النفسيعتقد علماء النفس الذين درسوا المتلازمة أن الرابطة تنشأ في البداية عندما يهدد الخاطف حياة الرهينة ثم يختار عدم قتلها، ويتم تحول ارتياح الرهينة عند انتهاء التهديد بالقتل إلى مشاعر الامتنان تجاه الخاطف لمنحه حياته أو حياتها.كما أثبتت حادثة السطو على البنك أن الأمر لا يستغرق سوى بضعة أيام حتى يتم ترسيخ هذه العلاقة، مما يثبت أن رغبة الضحية في البقاء على قيد الحياة في وقت مبكر تفوق الرغبة في كره الشخص الذي خلق الموقف.قد يتعرض الشخص لسوء المعاملة والتهديد الشديد من قبل الخاطف أو المعتدي، لكنه يعتمد عليهما أيضا للبقاء على قيد الحياة، فإذا كان المعتدي لطيفا فقد يتمسك بهذا كوسيلة من أجل البقاء.لا توجد الكثير من الأبحاث حول متلازمة ستوكهولم، ولكن يبدو أن الأشخاص المحتجزين كرهائن ليسوا وحدهم من يختبرونها، فيمكن أن يحدث في حالات أخرى، مثل:1- الإساءة للأطفاليمكن أن تكون الإساءة محيرة جدا للأطفال، فغالبا ما يهدد المعتدون ضحاياهم ويؤذونهم جسديا، لكنهم قد يظهرون أيضا لطفا يمكن تفسيره على أنه حب أو عاطفة، ويمكن أن ينمو الرابط العاطفي بين الطفل والمعتدي، والذي غالبا ما يحمي الطفل لفترة طويلة.2- في الرياضةقد يصاب الأطفال أو الشباب الذين لديهم مدربون رياضيون مسيئون بمتلازمة ستوكهولم، إذا بدؤوا في تبرير سلوك المدرب فقد يدافعون عنه أو يتعاطفون معه، وقد يؤدي هذا إلى الإصابة بمتلازمة ستوكهولم.3- الاتجار بالجنسيصبح الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم وإجبارهم على العمل في تجارة الجنس معتمدين على الخاطفين لتوفير الاحتياجات الأساسية، وقد يطورون رابطة عاطفية كوسيلة للبقاء على قيد الحياة.تأثير متلازمة ستوكهولم على الصحةمتلازمة ستوكهولم ليست مدرجة كتشخيص رسمي للصحة العقلية في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية "دي إس إم-5" (DSM-5)، ويبدو أن الأشخاص الذين يعانون من هذه المتلازمة لديهم بعض الأعراض الشائعة الأخرى، وذلك وفقا لموقع ويب ميد:الإحراج من مشاعرهم تجاه المعتديالذنبصعوبة الثقة بالآخريناضطراب ما بعد الصدمةكوابيسأرقإنكارالانسحاب الاجتماعيالشعور بالتوتر المزمنمشاعر الفراغمشاعر اليأسالكآبةالقلقفقدان الاهتمام بالأنشطةوقد يكون من الصعب العودة إلى الحياة اليومية والتكيف بعد الصدمة، كما قد يكون من الصعب جدا على الضحايا التحدث عن تجربتهم لأنها قد تؤدي إلى صدمة مرة أخرى.أشهر حالات متلازمة ستوكهولمقد تكون الحالة الأكثر شهرة لمتلازمة ستوكهولم هي باتريشيا هيرست، في عام 1974 وبعد حوالي 10 أسابيع من احتجازها كرهينة من قبل جيش التحرير السيمبيوني (Symbionese Liberation Army) ساعدت هيرست خاطفيها على سرقة بنك في كاليفورنيا، وزعمت أنها تعرضت لغسيل دماغ وأصبحت مؤقتا مدافعة عن أيديولوجية خاطفيها.وتم في العديد من حوادث الاختطاف تسجيل حالات من التعاطف مع الخاطفين.هل متلازمة ستوكهولم تشخيص نفسي؟متلازمة ستوكهولم ليست تشخيصا نفسيا، بل إنها طريقة لفهم الاستجابة العاطفية لبعض الأشخاص تجاه الخاطف أو المعتدي.في بعض الأحيان قد يشعر الأشخاص المحتجزون أو الذين يتعرضون لسوء المعاملة بمشاعر التعاطف أو مشاعر إيجابية أخرى تجاه الخاطف، ويبدو أن هذا يحدث على مدار أيام أو أسابيع أو شهور أو سنوات.يمكن أن تنمو الرابطة بين الضحية والخاطف، وقد يؤدي ذلك إلى معاملة طيبة وأضرار أقل من المعتدين لأنها قد تخلق أيضا علاقة إيجابية مع ضحاياهم.قد تكون لدى الشخص المصاب بمتلازمة ستوكهولم مشاعر محيرة تجاه المعتدي، بما في ذلك:الرغبة في حمايتهقد تتسبب متلازمة ستوكهولم أيضا في أن تكون لدى الرهينة مشاعر سلبية تجاه الشرطة أو أي شخص قد يحاول محاولة الإنقاذ، ومن المحتمل أن الناس قد عانوا من هذه المتلازمة لفترة طويلة.لماذا يصاب شخص بمتلازمة ستوكهولم؟ليس كل الأشخاص الذين يواجهون مواقف معينة يعانون من متلازمة ستوكهولم، وليس من الواضح تماما سبب رد فعل بعض الأشخاص بهذه الطريقة، ولكن يعتقد أنها وسيلة للبقاء، ويمكن لأي شخص إنشاء هذه الروابط كطريقة للتعامل مع الموقف المتطرف والمرعب.ويبدو أن هناك أمورا تزيد احتمالية الإصابة بمتلازمة ستوكهولم، وتشمل:(الجزيرة)