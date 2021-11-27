بـ"جرعة معززة"..موديرنا تعلن أولى الخطوات لمواجهة "أوميكرون"

أعلنت شركة "موديرنا" الأميركية، أنها ستطور جرعة معززة مضادة لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وقالت مودرنا إن هذه واحدة من 3 استراتيجيات تعمل عليها الشركة لمواجهة التهديد الجديد، من بينها جرعة أعلى من لقاحها المستخدم حاليا.وأضاف رئيس الشركة، ستيفان بانسيل، أن "المتغيرات في متحورة أوميكرون مقلقة، ومنذ أيام ونحن نتحرك بأسرع ما يمكن لتنفيذ استراتيجيتنا لمواجهة هذا المتحور"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.وصنفت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية المتحور، باعتباره "فيروسا شديد العدوى مثيرا للقلق"، وأُطلق عليه اسم "أوميكرون".ويعد هذا الإعلان الصادر عن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أول تصنيف منذ شهور تقوم به المنظمة لأحد متحورات كورونا على هذا النحو.