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صحة
بـ"جرعة معززة"..موديرنا تعلن أولى الخطوات لمواجهة "أوميكرون"
Lebanon 24
27-11-2021
|
05:00
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أعلنت شركة "موديرنا" الأميركية، أنها ستطور جرعة معززة مضادة لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا.
وقالت مودرنا إن هذه واحدة من 3 استراتيجيات تعمل عليها الشركة لمواجهة التهديد الجديد، من بينها جرعة أعلى من لقاحها المستخدم حاليا.
وأضاف رئيس الشركة، ستيفان بانسيل، أن "المتغيرات في متحورة أوميكرون مقلقة، ومنذ أيام ونحن نتحرك بأسرع ما يمكن لتنفيذ استراتيجيتنا لمواجهة هذا المتحور"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وصنفت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية المتحور، باعتباره "فيروسا شديد العدوى مثيرا للقلق"، وأُطلق عليه اسم "أوميكرون".
ويعد هذا الإعلان الصادر عن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أول تصنيف منذ شهور تقوم به المنظمة لأحد متحورات كورونا على هذا النحو.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، فرض حظر مؤقت على القادمين من جنوب إفريقيا.
كما أقدمت دول عربية هي الإمارات والسعودية والبحرين ومصر والأردن والمغرب، على فرض قيود على القادمين من جنوب إفريقيا، ودول أخرى في القارة السمراء، في مسعى لكبح انتشار المتحور الجديد.
المصدر:
سكاي نيوز
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