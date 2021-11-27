صحة

السكريات الأحادية تزيد من خطورة متلازمة القولون العصبي

Lebanon 24
27-11-2021 | 03:00
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قالت خبيرة التغذية الألمانية كارينا هاوفه إن "فودماب" هي السكريات قليلة السكر والأحادية والثنائية والبوليولات القابلة للتخمر.
وتعد السكريات الأحادية الجزء المهم لتشكل الكربوهيدرات كما أنها الجزء الأولي لإنتاج الطاقة في الجسم.
وتحتوي مجموعة من الأغذية التي يتم تناولها يوميا على السكريات بأنواعها ومنها السكريات الأحادية وتسمى أيضا بالسكر البسيط، والتي يشار إليها في الكيمياء الحيوية على أنها الجزيئات الضرورية للحياه، حيث أنها العامل الهيكلي الحيوي الذي يمتلك الطاقة.
وأوضحت هاوفه أن فودماب هي سلسلة قصيرة من الكربوهيدرات، التي يتم امتصاصها بشكل سيء في الأمعاء الدقيقة، وبالتالي يصل معظمها إلى القولون دون هضمها جيدا، ويتم تخميرها بواسطة البكتيريا، مما يؤدي إلى العديد من المتاعب الصحية مثل الغازات وآلام البطن والإسهال والإمساك والحموضة والغثيان، بالإضافة إلى التعب والخمول.
وتمثل فودماب مشكلة للأشخاص، الذين يعانون من أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة مثل متلازمة القولون العصبي أو مشكلات الجهاز الهضمي الوظيفية، بصفة خاصة.
ومن أمثلة الفودماب: الشوكولاتة والجبن المطبوخ والكاتشب والعسل ودقيق القمح والزبيب والكرز.
ومن خلال الاستغناء عن هذه الأغذية يمكن تجنب المتاعب الصحية سالفة الذكر. كما يمكن تدعيم هذا التأثير من خلال تناول الأغذية قليلة الفودماب، ومن أمثلتها الأناناس والموز والتوت والبطيخ واليوسفي والبروكلي والجزر والخيار والشوفان والحنطة والأرز.
وتشمل القائمة أيضا الزبدة وحليب جوز الهند وزيت الزيتون واللحوم والأسماك والبيض والجبن، الذي تستغرق عملية نضجه وقتا طويلا مثل الكاممبرت والفيتا والبارميزان.
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