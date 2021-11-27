23
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
السكريات الأحادية تزيد من خطورة متلازمة القولون العصبي
Lebanon 24
27-11-2021
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت خبيرة التغذية الألمانية كارينا هاوفه إن "فودماب" هي السكريات قليلة السكر والأحادية والثنائية والبوليولات القابلة للتخمر.
وتعد السكريات الأحادية الجزء المهم لتشكل الكربوهيدرات كما أنها الجزء الأولي لإنتاج الطاقة في الجسم.
وتحتوي مجموعة من الأغذية التي يتم تناولها يوميا على السكريات بأنواعها ومنها السكريات الأحادية وتسمى أيضا بالسكر البسيط، والتي يشار إليها في الكيمياء الحيوية على أنها الجزيئات الضرورية للحياه، حيث أنها العامل الهيكلي الحيوي الذي يمتلك الطاقة.
وأوضحت هاوفه أن فودماب هي سلسلة قصيرة من الكربوهيدرات، التي يتم امتصاصها بشكل سيء في الأمعاء الدقيقة، وبالتالي يصل معظمها إلى القولون دون هضمها جيدا، ويتم تخميرها بواسطة البكتيريا، مما يؤدي إلى العديد من المتاعب الصحية مثل الغازات وآلام البطن والإسهال والإمساك والحموضة والغثيان، بالإضافة إلى التعب والخمول.
وتمثل فودماب مشكلة للأشخاص، الذين يعانون من أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة مثل متلازمة القولون العصبي أو مشكلات الجهاز الهضمي الوظيفية، بصفة خاصة.
ومن أمثلة الفودماب: الشوكولاتة والجبن المطبوخ والكاتشب والعسل ودقيق القمح والزبيب والكرز.
ومن خلال الاستغناء عن هذه الأغذية يمكن تجنب المتاعب الصحية سالفة الذكر. كما يمكن تدعيم هذا التأثير من خلال تناول الأغذية قليلة الفودماب، ومن أمثلتها الأناناس والموز والتوت والبطيخ واليوسفي والبروكلي والجزر والخيار والشوفان والحنطة والأرز.
وتشمل القائمة أيضا الزبدة وحليب جوز الهند وزيت الزيتون واللحوم والأسماك والبيض والجبن، الذي تستغرق عملية نضجه وقتا طويلا مثل الكاممبرت والفيتا والبارميزان.
تابع
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف تغادر لبنان وتّطلق توقعات من المطار: الدولار 35 ألف وفي هذا التاريخ ستتحسن الاوضاع!
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تغادر لبنان وتّطلق توقعات من المطار: الدولار 35 ألف وفي هذا التاريخ ستتحسن الاوضاع!
04:57 | 2021-11-26
26/11/2021 04:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مفاجىء للدولار... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
هبوط مفاجىء للدولار... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:44 | 2021-11-26
26/11/2021 09:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات في هذه الدولة الأوروبية!
Lebanon 24
الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات في هذه الدولة الأوروبية!
07:30 | 2021-11-26
26/11/2021 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار ينخفض..كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار ينخفض..كم بلغ مساء اليوم؟
13:29 | 2021-11-26
26/11/2021 01:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو انتشر عبر مواقع التواصل عن حفل لانتخاب ملكة جمال الاحزاب... هذه حقيقته وتفاصيله!
Lebanon 24
فيديو انتشر عبر مواقع التواصل عن حفل لانتخاب ملكة جمال الاحزاب... هذه حقيقته وتفاصيله!
09:30 | 2021-11-26
26/11/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2021-11-27
متحور أوميكرون "شديد الخطورة".. وشركات الأدوية تهرع إلى مختبراتها
01:30 | 2021-11-27
هكذا تحصلين على وجه نحيف ومشدود
23:32 | 2021-11-26
دراسة تكشف: جراحات المعدة لإنقاص الوزن لها تأثيرات صحية ايجابية
23:00 | 2021-11-26
لهذا السبب.. استخدام مسكن الآلام "الشهير"محفوف بالمخاطر
16:00 | 2021-11-26
يثير الفزع... هذا ما يجب أن تعرفه عن متحور كورونا الجديد
14:00 | 2021-11-26
هذا ما يكشفه الفم عن صحتك
فيديو
اصطدم بشاحنة ثقيلة ونجا بأعجوبة من الموت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
اصطدم بشاحنة ثقيلة ونجا بأعجوبة من الموت.. شاهدوا الفيديو
03:00 | 2021-11-27
27/11/2021 11:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو انتشر عبر مواقع التواصل عن حفل لانتخاب ملكة جمال الاحزاب... هذه حقيقته وتفاصيله!
Lebanon 24
فيديو انتشر عبر مواقع التواصل عن حفل لانتخاب ملكة جمال الاحزاب... هذه حقيقته وتفاصيله!
09:30 | 2021-11-26
27/11/2021 11:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقية تفوز بلقب "ملكة جمال العرب".. شاهدوا كيف انهارت لحظة إعلان اسمها (فيديو)
Lebanon 24
عراقية تفوز بلقب "ملكة جمال العرب".. شاهدوا كيف انهارت لحظة إعلان اسمها (فيديو)
04:00 | 2021-11-26
27/11/2021 11:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact