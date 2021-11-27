السكريات الأحادية تزيد من خطورة متلازمة القولون العصبي

قالت خبيرة التغذية الألمانية كارينا هاوفه إن "فودماب" هي السكريات قليلة السكر والأحادية والثنائية والبوليولات القابلة للتخمر.وتعد السكريات الأحادية الجزء المهم لتشكل الكربوهيدرات كما أنها الجزء الأولي لإنتاج الطاقة في الجسم.وتحتوي مجموعة من الأغذية التي يتم تناولها يوميا على السكريات بأنواعها ومنها السكريات الأحادية وتسمى أيضا بالسكر البسيط، والتي يشار إليها في الكيمياء الحيوية على أنها الجزيئات الضرورية للحياه، حيث أنها العامل الهيكلي الحيوي الذي يمتلك الطاقة.وأوضحت هاوفه أن فودماب هي سلسلة قصيرة من الكربوهيدرات، التي يتم امتصاصها بشكل سيء في الأمعاء الدقيقة، وبالتالي يصل معظمها إلى القولون دون هضمها جيدا، ويتم تخميرها بواسطة البكتيريا، مما يؤدي إلى العديد من المتاعب الصحية مثل الغازات وآلام البطن والإسهال والإمساك والحموضة والغثيان، بالإضافة إلى التعب والخمول.