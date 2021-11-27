هكذا تحصلين على وجه نحيف ومشدود

عادة ما ينحف الوجه عند فقدان الوزن، إذ تفرح السيدات والشابات بتلاشي الذقن المزودج بعدة فترة، لكنهن يصدمن من تجوّف الخدين أكثر من اللازم، وظهور بعض التجاعيد رغم أنهن مازلن شابات، لذلك ينصح الاختصاصيون، وفق تقرير نشره موقع «لايف ستايل» الفرنسي، بممارسة تمارين خاصة، تساعد في نحت الوجه واحتفاظه بحيويته وشبابه بالتزامن مع خسارة بعض الكيلوغرامات.هل تخيّلت للحظة أن وجهك يتكون من ستين عضلة؟ بعض هذه العضلات يسمح لك بالتحدث، والبعض الآخر يسمح لك بتحريك عينيك، ومن دون الوجنتين لن يكون بإمكانك الضحك أو الابتسام. في الواقع كل هذه العضلات لها دور محدد، وفي غيابها ستحرمين من إيماءات الوجه، ناهيك عن أن هذه العضلات توفر لك فرصة التعبير عن مشاعرك، سواء كنت تواجهين حالة فرح أو غضب أو حزن أو أي مفاجأة، كما أنها تحرك أجزاء من وجهك في أوقات مختلفة.لا تهدف هذه التمرينات إلى شد عضلات الوجنتين بشكل كبير حتى تبرز، وإنما إلى المحافظة عليها، خصوصاً أنها لا تتطلب الكثير من المجهودات:1 ــ تدليك الوجه: لا تترددي في تدليك وجهك كل صباح بعد استيقاضك، ذلك أن هذه الحركات إلى اليسار واليمين تساعد في شد العضلات ومقاومة ظهور التجاعيد. خصّصي الوقت الكافي للعملية وابدئي باستخدام أطراف الأصابع بتحريك المنطقة الممتدة من تجويف العينين نحو الخارج، ثم دلكي بشكل دائري منطقة الوجنتين وخط الحاجب والذقن، ولا تنسي أن تقرصي وجنتيك.بطبيعة الحال عليك أن تستخدمي كريم نهار عند التدليك حتى يمنح وجهك نضارة وإشراقاً.2 ــ الضحك القسري: هل لاحظت أن الضحك لفترة طويلة يتعب الوجنتين؟ إن عضلات هذه المنطقة تعمل أكثر في تلك اللحظات، لذلك يبدو الضحك بصوت عال وسيلة فعالة لتقوية عضلات الوجه، وحتى تستفيدي بشكل أكبر من فوائد الضحك عليك:أولاً: إغلاق فمك بأقصى قوة.ثانياً: إجبار نفسك على الضحك طيلة 20 ثانية.ثالثاً: الاسترخاء وإعادة الكرة عدة مرات.3 ــ تمديد الشفتين: بالنسبة لهذه الحركة، ينبغي مد الشفتين بأقصى قوة ممكنة، ثم حركي شفتيك يميناً وشمالاً مع المحافظة على ضغط كبير على الشفتين.4 ــ فم السمكة: قومي بشفط وجنتيك إلى الداخل وكأنك تقلدين السمكة، وابقي على هذه الوضعية لمدة 10 ثوان، ثم استرخي وأعيدي الكرة لعشر مرات على الأقل.5 ــ كرري نطق X وO: انطقي مراراً وتكراراً هذين الحرفين بالتناوب، فحرف X يمنحك الانطباع بأنك تضحكين وأما حرف O فيساعد في تحريك الشفتين نحو الأمام.