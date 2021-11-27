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صحة
خطأ شائع عند تناول العسل
Lebanon 24
27-11-2021
|
15:00
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وفقًا لطبيبة التغذية سفيتلانا فوس، يرتكب الناس خطأ في التعامل مع العسل كبديل صحي للسكر.
عندما يبدأ شخص ما في أكل العسل بكثرة معتقدًا أنه مفيد لجسمه، فإنه يرتكب خطأ شائعًا. قالت الطبيبة إن العسل لا يمكن أن يكون مُحليًا، لأنه في حد ذاته سكر: حوالي 82 % منه يتكون من الكربوهيدرات البسيطة والغلوكوز والفركتوز.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العسل على نسبة عالية من GI(مؤشر نسبة السكر في الدم)، مما يعني قدرته على رفع مستويات السكر في الدم بشكل خطير.
وقالت: "يجب الحد من استخدام العسل، مع اعتباره دواءً وليس حلوى. القاعدة اليومية هي ملعقتان أو ثلاث ملاعق صغيرة"، بحسب موقع "ميديك فوروم".
لإبطاء ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول العسل، نصحت بتناوله مع منتج بروتيني مثل الجبن القريش.
المصدر:
سبوتنيك
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