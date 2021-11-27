سر "أوميكرون"...ماذا يعني اسم المتحور الجديد؟





ماذا يعني "Omicron"؟

إلا أن سر التسمية التي أطلقتها أمس منظمة الصحة العالمية على المتحور الجديد متعدد الطفرات، بسيط جدًّا على مايبدو.



فعبارة أوميكرون تعني "حرف o" باليونانية، والحرف الخامس عشر في أبجديتها. فيما ينشغل العالم والأطباء والخبراء بالبحث عن تفاصيل المتحور الجديد من كورونا الذي وصف بالمقلق، تساءل الآلاف من المتابعين لمستجدات الوباء عن سبب تسميته بـ"أوميكرون".إلا أن سر التسمية التي أطلقتها أمس منظمة الصحة العالمية على المتحور الجديد متعدد الطفرات، بسيط جدًّا على مايبدو.فعبارة أوميكرون تعني "حرف o" باليونانية، والحرف الخامس عشر في أبجديتها.

أما لماذا أطلق هذا الحرف على السلالة المستجدة، فالجواب سهل أيضًا.



الأبجدية اليونانية

إذ اعتادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة منذ ظهور كوفيد 19 أواخر عام 2018 على استخدام أحرف من الأبجدية اليونانية، كـ"ألفا وبيتا وغاما ودلتا"، من أجل تسمية المتحورات التي طفت إلى السطح.