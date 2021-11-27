لهذا السبب تناول وجبة الفطور قبل 7 صباحاً

يُقال إن وجبة الفطور هي أهم وجبة في اليوم، لكن الخبراء يعتقدون الآن أن تناولها في الصباح الباكر يمكن أن يساعد على تجنب الوفيات المبكرة.وتشير الأبحاث إلى أن تناول وجبة الفطور بحلول الساعة 7 صباحًا يمكن أن يعزز متوسط العمر المتوقع، لكن الانتظار حتى الساعة 10 صباحًا قد يقصر من عمرك.وأراد العلماء اكتشاف ما إذا كان توقيت الوجبة الأولى في اليوم مرتبطًا بطول العمر، ووجدت أبحاث سابقة أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يعطل ساعة الجسم الداخلية، ويزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 وأمراض القلب. لكن القليل من الدراسات نظرت فيما إذا كان توقيت الفطور له نفس التأثير.وقام باحثون من جامعة مدينة نيويورك بتتبع أكثر من 34000 أمريكي تزيد أعمارهم عن 40 عامًا لعدة عقود، وسجل المتطوعون أوقات تناول الطعام وتمت مقارنتها مع معدلات الوفيات على مدار الدراسة.وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة التغذية، أن أولئك الذين يتناولون وجبة الفطور بين الساعة 6 صباحًا و 7 صباحًا كانوا أقل عرضة بنسبة 6 في المائة للوفاة المبكرة بسبب الأمراض الرئيسية مثل أمراض القلب أو السرطان، مقارنة بأولئك الذين يتناولون وجبة الفطور بانتظام في الساعة 8 صباحًا، و 12 في المائة أقل من الآخرين الذين أكلوا لأول مرة في الساعة 10 صباحًا.ويُعتقد أن تخطي وجبة الفطور، أو تناولها في وقت متأخر، يعطل "ساعة الطعام" في الجسم - وهي البرمجة الداخلية التي تتحكم في إفراز الهرمونات المرتبطة بالتغذية، مثل الأنسولين، حيث يساعد هذا الهرمون على حرق الجلوكوز من مجرى الدم، وتصل مستوياته إلى الذروة في الصباح الباكر.وتناول الطعام في وقت لاحق قد يعني أن الجسم يقلل تدريجيًا من مستويات الأنسولين والجلوكوز في الدم، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة وأمراض القلب، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.