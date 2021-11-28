صحة

فوائد الليمون لا تشمل هذه الفئة من الناس

Lebanon 24
28-11-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-891119-637736975039092069.jpg
Doc-P-891119-637736975039092069.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الدكتورة ألكسندرا لابينا، خبيرة التغذية الروسية، أن الليمون يحسن عملية هضم الطعام ويثير الشهية ويخفض مستوى الكوليسترول.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن لليمون فوائد عديدة للصحة، ولكن في نفس الوقت هناك ميزات محددة في الجسم تمنع تناوله.
وتقول، "يحسن الليمون عملية الهضم ويثير الشهية ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم، ويخفف التشنجات ويمنع نشوء الأورام الخبيثة . وغالبا ما يستخدم الليمون في مكافحة نزلات البرد والسعال. كما ان له خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا".
وتضيف، ولكن لا يمكن للجميع تناول الليمون، لأنه يسبب الحساسية. كما لا ينصح من يعاني من مشكلات في الكلى وفي المعدة والأمعاء بتناوله.

( نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2021-11-28
16:00 | 2021-11-28
14:00 | 2021-11-28
12:00 | 2021-11-28
08:55 | 2021-11-28
08:00 | 2021-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website