صحة

بعض العلامات على الاظافر قد تشير الى مشكلات صحية

Lebanon 24
28-11-2021 | 12:00
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ادعت خبيرة أن الأظافر يمكن أن تكشف ما إذا كان شخص ما يعاني من حالات صحية أساسية، أبرزها الإصابة بأورام سرطانية.

وشاركت فنية الأظافر، والتي ذكرها موقع "نيويورك بوست" باسم ميغان، ست علامات مختلفة يجب البحث عنها في الأظافر، والتي يمكن أن تشير إلى حالات صحية مختلفة قد لا يكون الشخص على علم بوجودها.

خطوط داكنة

قالت ميغان إن الخطوط الرفيعة والداكنة القادمة من جذر الظفر إلى طرفه يمكن أن تشير إلى الأوعية الدموية المكسورة أو الصدفية أو حتى الورم الميلانيني.

وأوضحت في مقطع فيديو حديث: "نشرنا صورة على إنستغرام في الصالون الخاص بنا لجميع العلامات المختلفة على الأظافر وما تعنيه".

وأشارت إلى أنه: "طالبنا إحدى عملائنا بالذهاب لمقابلة طبيبها العام. كان لديها خط داكن، قادم من جذور أظافرها وصولا إلى الطرف وتشقق قليلا في النهاية، ولم ينم بشكل صحيح".

وتابعت ميغان أن هذا الخط البني كان علامة على سرطان الجلد لدى العميلة، لكنها أوضحت أن مثل هذه الخطوط ليست دائما خطيرة.

وقالت: "يمكنك الحصول على خطوط مشابهة لهذا إذا كانت بشرتك داكنة، لا داعي للذعر على الفور وتعتقد أن هناك شيئا أكثر خطورة يحدث. يمكن أن يكون بسبب الصبغة في بشرتك".

وأضافت الدكتورة كارول كوبر أن هذه الخطوط يمكن أن تكون ناتجة عن إصابة الإصبع، والذي يسبب غالبا نزيفا تحت الظفر.

وأوضحت: "يمكن أن تكون المنطقة الداكنة الموجودة أسفل أحد الأظافر علامة على الورم الميلانيني، خاصة في حالة عدم وجود صدمة".

تعجر الأصابع

يحدث تعجر الأصابع عندما تتضخم أطراف الأصابع وتنحني الأظافر حول أطراف الأصابع.

ويعد تعجر الأصابع أحيانا علامة على انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، ما قد يشير إلى مجموعة متنوعة من مشاكل الرئة.

ونصحت ميغان مؤخرا واحدة من عملائها، وفقا للتقرير، بالذهاب إلى الطبيب وفحص نفسها بحثا عن مشاكل الرئة، حيث بدا أن أظافرها أصبحت متضخمة.

وقالت الدكتورة كوبر: "في هذه الحالة بالذات، من الصعب معرفة ما إذا كانت الأظافر متضخمة حقا لأنها تضررت بشدة بسبب الأظافر الاصطناعية.
 
(نوفوستي) 
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