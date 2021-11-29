ما هي أفضل أوقات التعرض للشمس في فصل الشتاء؟

ضوء الشمس هو المصدر الطبيعي لفيتامين د، وهو فيتامين ذو أهمية كبيرة لرفاهيتنا بشكل عام، لكن الكثير من الأشخاص لا يدركون أن التعرض لأشعة الشمس له قيمة أكبر أثناء الشتاء.

وقد شاركت الدكتورة ديكسا بهافسار مع صحيفة تايمز أوف إنديا، معلومات عن فوائد أشعة الشمس التي لا تقتصر على فيتامين د فقط، على النحو التالي:

بحسب الدكتورة ديكسا بهافسار فإن أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس في الصباح، يمكن أن يكون الجلوس في الشمس بعد شروق الشمس مباشرة لمدة 25-30 دقيقة له قيمة كبيرة. كما أكدت الدكتورة ديكسا على أن التعرض للشمس قبيل الغروب مفيد جداً للجسم.

فوائد التعرض للشمس