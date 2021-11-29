صحة

ما هي أفضل أوقات التعرض للشمس في فصل الشتاء؟

Lebanon 24
29-11-2021 | 05:00
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ضوء الشمس هو المصدر الطبيعي لفيتامين د، وهو فيتامين ذو أهمية كبيرة لرفاهيتنا بشكل عام، لكن الكثير من الأشخاص لا يدركون أن التعرض لأشعة الشمس له قيمة أكبر أثناء الشتاء.
وقد شاركت الدكتورة ديكسا بهافسار مع صحيفة تايمز أوف إنديا، معلومات عن فوائد أشعة الشمس التي لا تقتصر على فيتامين د فقط، على النحو التالي:
بحسب الدكتورة ديكسا بهافسار فإن أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس في الصباح، يمكن أن يكون الجلوس في الشمس بعد شروق الشمس مباشرة لمدة 25-30 دقيقة له قيمة كبيرة. كما أكدت الدكتورة ديكسا على أن التعرض للشمس قبيل الغروب مفيد جداً للجسم.
فوائد التعرض للشمس
فيتامين (د) الموجود في أشعة الشمس هو هرمون مفيد للغاية للجسم بشكل عام، ولجهاز المناعة ونظام الطاقة في الجسم بشكل خاص.
كما تساعد الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في ضوء الشمس على تحسين تدفق الدم، وتعمل على خفض مستويات السكر في الدم وتعزز معدل التنفس.
أما بالنسبة للصحة العقلية، فإن التعرض للشمس ينطوي على فوائد عديدة، إذ تعتبر عناصر السيروتونين والميلاتونين والدوبامين الموجودة في ضوء الشمس رائعة لصحتك العقلية وتقلل من خطر القلق والاكتئاب.
وعلى الرغم من فوائد التعرض للشمس الكثيرة، إلا أن الخبراء ينصحون باتباع الاحتياطات اللازمة أثناء التعرض للشمس مثل وضع الواقيات الشمسية، وعدم الإفراط في الجلوس في الشمس لتجنب الأضرار المحتملة على البشرة. 
 
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