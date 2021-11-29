21
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
18
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
الموز الفاكهة الأكثر إشعاعا وفقا لخبراء.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
29-11-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدث العالمان من جامعة بكين للملاحة الجوية والفضائية، جيان ساوتيان ولياو جيه، في مقال أن الموز يشكل خطرا معينا، ولو ضئيلا، على الصحة، بسبب العنصر المشع الذي يحتويه.
وأشار الباحثان إلى أن هذه الثمار تحتوي، بالاضافة إلى البوتاسيوم المعتاد غير الضار، تحتوي أيضا على البوتاسيوم-40 وهو مصدر للإشعاع المؤين الذي يؤثر سلبيا على الصحة.
ومع ذلك تعتبر كمية هذه المادة في الموز صغيرة. وقال العالمان: "إن جرعة الإشعاع المتلقاة من تناول موزة واحدة تبلغ حوالي 0,0778 ميكروسيفرت. وهذه الكمية صغيرة للغاية. بالمقارنة فإن التصوير المقطعي المحوسب للصدر يعادل 70 ألف موزة.
يستخدم العلماء من حين لأخر "معادل الموز" لقياس النشاط الإشعاعي للمصدر. على سبيل المثال يتناسب الحد الأقصى المسموح به من تأثير محطات الطاقة النووية مع استهلاك 2,5 ألف موزة سنويا، وستكون الجرعة المميتة حوالي 35 مليونا.
وأشار الخبيران أيضا إلى أن الإشعاع المشع يحيط بالإنسان في كل مكان، وخاصة أثناء فحوصات الأشعة والتصوير المقطعي المحوسب ، وكذلك عند التدخين، إذ أن البولونيوم 210 والرصاص 210 الموجودين في التبغ أخطر بكثير من الموز.
تابع
الأكثر قراءة
وفاة طيار لبناني بحادث سير مروع.. اليكم ما جرى (صورة)
Lebanon 24
وفاة طيار لبناني بحادث سير مروع.. اليكم ما جرى (صورة)
00:32 | 2021-11-29
29/11/2021 12:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد الطرقات المقطوعة؟
Lebanon 24
ما جديد الطرقات المقطوعة؟
03:00 | 2021-11-29
29/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الزيت في لبنان بات خيالياً.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر الزيت في لبنان بات خيالياً.. كم بلغ؟
13:37 | 2021-11-28
28/11/2021 01:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 3 ابراج لا يهزمون.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
مواليد 3 ابراج لا يهزمون.. هل أنت من بينها؟
01:10 | 2021-11-29
29/11/2021 01:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أوقف "حزب الله" دفع الدولار لمُقاتليه؟
Lebanon 24
هل أوقف "حزب الله" دفع الدولار لمُقاتليه؟
02:15 | 2021-11-29
29/11/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:00 | 2021-11-29
بشرى سارة... هذه اللقاحات فعالة ضد متحور "أوميكرون"
12:00 | 2021-11-29
عرضان لا يجوز للمطعمين ضد كورونا تجاهلهما... ما هما
10:00 | 2021-11-29
هل يمكن إيقاف تفشي سلالة "أوميكرون"؟
05:00 | 2021-11-29
ما هي أفضل أوقات التعرض للشمس في فصل الشتاء؟
02:00 | 2021-11-29
ما هو أفضل حساء يمكن تناوله للتخلص من الوزن الزائد
23:00 | 2021-11-28
ما علاقة كورونا أوميكرون بالإيدز؟ العلماء يوضحون..
فيديو
إبنة فنان شهير تقاضيه.. والأخير يبكي: أنا المقتول الحي لا أملك غير تليفوني! (فيديو)
Lebanon 24
إبنة فنان شهير تقاضيه.. والأخير يبكي: أنا المقتول الحي لا أملك غير تليفوني! (فيديو)
11:00 | 2021-11-28
29/11/2021 20:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تستعرض كمية هائلة من المجوهرات وتشكر أهل هذا البلد: غرقوني بالذهب (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تستعرض كمية هائلة من المجوهرات وتشكر أهل هذا البلد: غرقوني بالذهب (فيديو)
08:00 | 2021-11-28
29/11/2021 20:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين عبد العزيز تتحدث للمرة الأولى عن أزمتها الصحية وتنهار.. فوجئت بمعدتي خارج جسدي (فيديو)
Lebanon 24
ياسمين عبد العزيز تتحدث للمرة الأولى عن أزمتها الصحية وتنهار.. فوجئت بمعدتي خارج جسدي (فيديو)
07:15 | 2021-11-28
29/11/2021 20:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact