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صحة
عرضان لا يجوز للمطعمين ضد كورونا تجاهلهما... ما هما
Lebanon 24
29-11-2021
|
12:00
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كشف أطباء بريطانيون عن عرضين رئيسيين لمرض "كوفيد-19" لا يجوز للأشخاص المطعمين ضد فيروس كورونا تجاهلهما أبدا.
ونقلت صحيفة Express البريطانية اليوم الأحد عن تطبيق ZOE COVID الخاص برصد أعراض العدوى، رأي الأطباء القائل: "إذا كنت قد تلقيت اللقاح سابقا، ثم أخذت تسعل أو تعطس بكثرة بلا سبب، فعليك لزوم البيت والخضوع لفحص كوفيد-19".
وأشار الأطباء إلى أن العرضين المذكورين هما اللذان يسببان بانتشار العدوى من شخص إلى آخر. كما دعوا إلى اليقظة إزاء أعراض أخرى للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة فقدان الإحساس بالتذوق والشم.
وكشف أطباء قبل أيام عن ظهور متحور B.1.1.529 (أوميكرون)الجديد لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا وبوتسوانا، يحتوي على 32 طفرة في بروتين "سبايك" الذي يصيب الفيروس بواسطته الخلايا الحية. ويرى خبراء أن الكثير من هذه الطفرات تدل على أن السلالة الجديدة تتميز بقدرة عالية على الانتقال من جسم إلى جسم آخر، وعلى مقاومة الأجسام المضادة الموجودة لدى المتعافين من مرض "كوفيد-19" والمطعمين، مع أنهم حذروا من استنتاجات متعجلة.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية على المتحور المذكور اسم "أوميكرون" نسبة إلى الحرف الخامس عشر في الأبجدية الإغريقية.
ووردت حتى الآن تقارير عن تسجيل نحو مئة من المصابين بالسلالة الجديدة في جنوب إفريقيا، وحالات منفردة تم تسجيلها في دول أوروبية وهونغ كونغ وإسرائيل.
وعلى خلفية انتشار المتحور الجديد فرض الاتحاد الأوروبي ودول عدة أخرى حظرا على رحلات جوية من وإلى عدد من الدول الإفريقية.
(نوفوستي)
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