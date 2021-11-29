صحة

بشرى سارة... هذه اللقاحات فعالة ضد متحور "أوميكرون"

Lebanon 24
29-11-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-891621-637738053553804953.jpg
Doc-P-891621-637738053553804953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة  "سبوتنيك" أن مركز "غامالي" الروسي للأبحاث، اكد أن لقاحيه "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون".
وأوضح مركز غامالي أن "العمل بدأ على تعديل بروتوكول اللقاح"، بحسب ما أعلنه صندوق الاستثمارات الروسي.

وقال بيان صادر عن الصندوق: "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت"، وفقًا لمركز غامالي قادران على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة"، مضيفا أنه: "في حال الضرورة التي قد تتطلب مثل هذا التعديل، فإن النسخ الجديدة من سبوتنيك ضد سلالة أوميكرون ستكون جاهزة للإنتاج خلال 45 يومًا".

وقالت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الأحد، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" أشد عدوى مقارنة بمتحور "سارس كوف-2" أو إذا كان يتسبب في مرض أشد خطورة.
وأضافت المنظمة: "البيانات الأولية تشير إلى أن هناك معدلات متزايدة من دخول المستشفيات في جنوب أفريقيا، لكن قد يكون ذلك بسبب زيادة الأعداد الإجمالية للمصابين وليس نتيجة إصابتهم بشكل محدد بمتحور أوميكرون".
 
( سبوتنيك)
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2021-11-29
14:30 | 2021-11-29
14:00 | 2021-11-29
12:00 | 2021-11-29
10:00 | 2021-11-29
08:00 | 2021-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website