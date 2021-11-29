بشرى سارة... هذه اللقاحات فعالة ضد متحور "أوميكرون"

ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن مركز "غامالي" الروسي للأبحاث، اكد أن لقاحيه "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون".
وأوضح مركز غامالي أن "العمل بدأ على تعديل بروتوكول اللقاح"، بحسب ما أعلنه صندوق الاستثمارات الروسي.
وقال بيان صادر عن الصندوق: "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت"، وفقًا لمركز غامالي قادران على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة"، مضيفا أنه: "في حال الضرورة التي قد تتطلب مثل هذا التعديل، فإن النسخ الجديدة من سبوتنيك ضد سلالة أوميكرون ستكون جاهزة للإنتاج خلال 45 يومًا".
وقالت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الأحد، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" أشد عدوى مقارنة بمتحور "سارس كوف-2" أو إذا كان يتسبب في مرض أشد خطورة.
وأضافت المنظمة: "البيانات الأولية تشير إلى أن هناك معدلات متزايدة من دخول المستشفيات في جنوب أفريقيا، لكن قد يكون ذلك بسبب زيادة الأعداد الإجمالية للمصابين وليس نتيجة إصابتهم بشكل محدد بمتحور أوميكرون".
( سبوتنيك)
المصدر:
I24 NEWS - سبوتنيك