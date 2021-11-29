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صحة
أربع نصائح "للوقاية من مرض السرطان"
Lebanon 24
29-11-2021
|
23:00
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كشف الدكتور إلهان إبراهيموف، أخصائي مركز Lapino-2 لبحوث أمراض السرطان، كيفية تخفيض خطر ظهور الأورام الخبيثة باتباع أربع قواعد بسيطة فقط.
وينصح الأخصائي في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء إلى أنه من الضروري إتباع أربع قواعد بسيطة وهي:
أولا- يجب بالضرورة التخلي عن العادات السيئة تماما- التدخين، المشروبات الكحولية، الإفراط في الأكل.
ثانيا- مراقبة الحالة الصحية دائما.
ثالثا- عدم إهمال النشاط البدني.
ورابعا- من الضروري إجراء الفحوص الطبية السنوية.
ويضيف، بفضل الفحوص الطبية السنوية المنتظمة، زادت حالات التشخيص المبكر للإصابة بالسرطان بمقدار ثماني مرات، ما يعطي فرصة أكبر للعلاج والشفاء التام من المرض الخبيث.
ويذكر أن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف كان قد تطرق في وقت سابق في حديث تلفزيوني، إلى موضوع الفحص الطبي السنوي، وخاصة لكبار السن، الذي يساعد كثيرا في اكتشاف الإصابة بالسرطان في مرحلة مبكرة، ما يجعله قابلا للعلاج. فعلى سبيل المثال عند اكتشاف سرطان الأمعاء على شكل زوائد لحمية أو مرحلة مبكرة أو سرطان الثدي فإن علاجهما ممكن تماما.
وأكد على ضرورة إجراء تصوير شعاعي للثدي كل عامين وتنظير القولون للرجال والنساء الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين كل خمس سنوات.
المصدر:
روسيا اليوم
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