صحة

بعض العطور أضرارها كارثية على البشرة... فما هي هذه المخاطر؟

Lebanon 24
30-11-2021 | 00:02
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جميعنا وبدون إستثناء نريد تعطير جسمنا برائحة زكية ومميّزة، إلّا أنّ بعض العطور لا تكون مناسبة للبشرة وتسبّب الكثير من الأضرار والتي تظهر عليها بشكلٍ واضح. إلّا أنّ الأهم أن نختار العطر بجودة عالية فكلما كان بتركيبة جيدة كلما نقلل من المخاطر التي قد نواجهها، إذ هناك بعض العطور تحتوي على مادة تُعرف بإسم ميثانول وتعتبر مؤذية للبشرة.

ومن هنا، إذا كنتم تتعرضون لأضرار معيّنة بعد إستخدام العطور، عليكم بالطبع رميها والتخلص منها تجنباً للإصابة بمخاطر صحية وجلدية.

ما هي أبرز أضرار العطور على البشرة؟

- حساسية الجلد المؤلمة والمزعجة، فعند رش العطر على الرقبة أو اليدين بعد دقائق قليلة ستظهر البقع الحمراء على البشرة، وهنا قد تصابون بالحكة الشديدة في الجلد.

- من أضرار بعض العطور أيضاً على البشرة ظهور البقع الداكنة عليها وخصوصاً على منطقة الرقبة وتحت الإبط في حال كنتم تضعون العطر في هذه المنطقة. وفي العادة يصعب التخلص من إسمرار هذه البقة التي تظهر في البشرة وإستعادة لونها الطبيعي.

- بعض أنواع العطور قد يُسبّب الإصابة ببثورٍ صغيرة مزعجة على الرقبة، في اليدين وحتى أسفل الوجه.

دائماً قوموا بإختبار الحساسية!

إنّ إختبار الحساسية مهم جداً لا فقط بالنسبة للمستحضرات التجميلية أو كريمات العناية بالبشرة، بل أيضاً على العطور. كل ما يجب فعله تجربة العطر على المساحة الموجودة خلف عصم اليد حيث تبرز الشرايين، ومن ثمّ الإنتظار لربع ساعة على الأقل. وفي حال عدم التعرض لمضاعفات وأضرار، حساسية أو إحمرار بعد رش العطر فهو مناسب لكم.
المصدر: صحتي
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