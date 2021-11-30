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صحة
ما علاقة الطقس الغائم بحدوث الصداع؟
Lebanon 24
30-11-2021
|
08:00
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أوضحت الأستاذة المساعدة في قسم أمراض العيون في المركز الطبي الجراحي الوطني في العاصمة الروسية موسكو، نينا بيروغوفا، سبب حدوث الصداع في الأيام التي تكون فيها السماء مليئة بالغيوم.
وأكدت بيروغوفا، أنه في الأيام الملبدة بالغيوم أو الضباب، ينخفض مستوى الإضاءة بشكل حاد أمام العين، ويؤثر قلة الضوء سلبًا على العين وغالبًا ما يؤدي إلى الصداع.
نصح طبيب العيون بتشغيل الضوء في كثير من الأحيان في الطقس الغائم، بغض النظر عن الوقت من اليوم.
وأوضح: "يجب تشغيل الإضاءة الاصطناعية لجعلها أكثر راحة للعيون، يوجد في جهاز الكمبيوتر أو الأدوات الذكية إضاءة خفيفة، لكنها غير مريحة للعيون إذا كانت الغرفة مظلمة وكان مصدر الضوء جهازًا واحدًا فقط".
المصدر: سبوتنيك
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