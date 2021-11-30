هل تعاني من مشاكل النوم؟... اليك بعض النصائح

وصف الطبيب البريطاني، كاران راج، طريقة للنوم بشكل أفضل ورؤية أحلام أكثر، ولتحقيق ذلك، تحتاج إلى الحفاظ على درجة حرارة غرفة نومك باردة.وقال راج في حسابه على موقع "تيك توك" إن إنتاج "الميلاتونين" يجري بشكل أفضل في الظروف الباردة، وهو المسؤول ليس فقط عن جودة النوم، ولكنه يعتبر أيضا هرمونا يبطئ عملية الشيخوخة.وأشار إلى أن المرء كي ينام يحتاج إلى خفض درجة حرارة جسمه، وفي غرفة باردة يحدث هذا الأمر بشكل طبيعي، ويغفو الشخص بشكل أسرع وينام بشكل أفضل.ويلفت الطبيب البريطاني إلى أن الحلم هو فائدة أخرى للنوم في محيط بارد، وذلك نظرا لأن الدماغ لا يضطر إلى قضاء وقت وبذل جهد لخفض درجة حرارة الجسم، فيمكنه الاسترخاء والاستغراق في نوم عميق.وقال كاران راج بهذا الشأن: "النوم في غرفة باردة يمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي. هناك دراسات تظهر أن التعرض للبرد يمكن أن يزيد من كمية الدهون البنية التي تنتجها الخلايا الجذعية".وخلص الطبيب البريطاني إلى أن الدهون البنية تساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول والغلوكوز في الدم، وتحسن حساسية الأنسولين.وكانت الطبيبة الأمريكية، ريبيكا روبينز، المتخصصة في النوم، قد حذرت في وقت سابق من مخاطر الحرمان من النوم، مشيرة إلى أن الدماغ ينتج أثناء النهار سموما يرتبط تراكمها بفقدان القدرات المعرفية.