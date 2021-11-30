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صحة
إنجاز كبير.. شركة لبنانية تحوز على الأيزو العالمية في مجال مواجهة "كورونا"
Lebanon 24
30-11-2021
|
15:55
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حازت "شركة نانوستك" اللبنانية متمثلة بالدكتور وسيم جابر على الأيزو العالمية ISO 18184 لمحاربة فيروس كورونا من معهد فالنسيا للميكرو بيولوجي في إسبانيا.
ويعتبر هذا الإنجاز العلمي الأهم في مواجهة الفيروس ومتحوراته الحالية والمستقبلية.
ونالت شركة (NanosTech) نانوستك اللبنانية - الأميركية شهادة الأيزو العالمية ISO 18184 و (AATCC VR-740) للانسجة والأقمشة المضادة لفيروس كورونا بمتحوراته بعد تجارب علمية مخبرية عديدة في كل من أميركا وأسبانيا.
وقد أتت النتيجة بعد جهود علمية إستمرت لعدة أشهر في كل من الولايات المتحدة الأميركية ولبنان وضمن فريق علمي يتكون من الدكتور حسين جابر والمهندس محسن الموسوي.
وما يميز النتائج التي توصل اليها الباحثون اللبنانيون أن التقنية تفوقت على تقنيات مشابهة لمختبرات عالمية حيث تم القضاء على الفيروس بنسبة مئة في المئة، بحسب ما قال الدكتور جابر.
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