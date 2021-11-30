صحة

إنجاز كبير.. شركة لبنانية تحوز على الأيزو العالمية في مجال مواجهة "كورونا"

Lebanon 24
30-11-2021 | 15:55
A-
A+
Doc-P-892104-637739106272960427.jpeg
Doc-P-892104-637739106272960427.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حازت "شركة نانوستك" اللبنانية متمثلة بالدكتور وسيم جابر على الأيزو العالمية ISO 18184 لمحاربة فيروس كورونا من معهد فالنسيا للميكرو بيولوجي في إسبانيا.
 
ويعتبر هذا الإنجاز العلمي الأهم في مواجهة الفيروس ومتحوراته الحالية والمستقبلية.
 
ونالت شركة (NanosTech) نانوستك اللبنانية - الأميركية شهادة الأيزو العالمية ISO 18184 و (AATCC VR-740) للانسجة والأقمشة المضادة لفيروس كورونا بمتحوراته بعد تجارب علمية مخبرية عديدة في كل من أميركا وأسبانيا.
 
وقد أتت النتيجة بعد جهود علمية إستمرت لعدة أشهر في كل من الولايات المتحدة الأميركية ولبنان وضمن فريق علمي يتكون من الدكتور حسين جابر والمهندس محسن الموسوي.
 
وما يميز النتائج التي توصل اليها الباحثون اللبنانيون أن التقنية تفوقت على تقنيات مشابهة لمختبرات عالمية حيث تم القضاء على الفيروس بنسبة مئة في المئة، بحسب ما قال الدكتور جابر.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2021-11-30
14:00 | 2021-11-30
12:00 | 2021-11-30
12:00 | 2021-11-30
10:00 | 2021-11-30
08:00 | 2021-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website