للمحافظة على صحة الدماغ.. 5 أطعمة يجب الامتناع عن تناولها





وحددت المؤلفة للكتاب الأكثر مبيعاً "هذا هو دماغك وفق ما تأكله"، خمسة أنواع من الأطعمة التي يجب تجنبها بسبب تأثيرها السلبي على الدماغ.



وكتبت أوما، أنه بغض النظر عن عمرك، فإنه لم يفت الأوان أبداً لبدء تناول الطعام بطريقة تمنحك أفضل فرصة ممكنة لدرء الخرف مع تقدمك في العمر والتأكد من أنك تشعر بالتركيز والنشاط كل يوم. استعرضت الدكتورة أوما نايدو، وهي طبيبة نفسية وخبيرة في المخ وعضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة هارفارد، في مقال مدى تأثير الأطعمة على المخ وضعف الذاكرة والتركيز والقدرة على التعلم.وحددت المؤلفة للكتاب الأكثر مبيعاً "هذا هو دماغك وفق ما تأكله"، خمسة أنواع من الأطعمة التي يجب تجنبها بسبب تأثيرها السلبي على الدماغ.وكتبت أوما، أنه بغض النظر عن عمرك، فإنه لم يفت الأوان أبداً لبدء تناول الطعام بطريقة تمنحك أفضل فرصة ممكنة لدرء الخرف مع تقدمك في العمر والتأكد من أنك تشعر بالتركيز والنشاط كل يوم.





وصنّفت أوما الأطعمة إلى 5 مجموعات رئيسية يجب تجنبها أو تقليلها لمحاربة الالتهاب وتعزيز صحة الدماغ والتفكير الحاد واتخاذ القرارات الجيدة:



1. السكريات المضافة

يستخدم الدماغ الطاقة على شكل غلوكوز، وهو شكل من أشكال السكر، لتغذية الأنشطة الخلوية. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي عالي السكر إلى زيادة الغلوكوز في الدماغ، وهو ما ربطته الدراسات بضعف الذاكرة وقلة اللدونة في الحُصين - وهو جزء الدماغ الذي يتحكم في الذاكرة.



وأشارت إلى، أن استهلاك الأطعمة المعالجة غير الصحية مثل المخبوزات والصودا، والتي غالباً ما تكون محملة بالسكريات المكررة والمضافة يغمر الدماغ بالكثير من الغلوكوز.



على الرغم من أن كل جسم له احتياجات مختلفة، إلا أن جمعية القلب الأميركية توصي بألا تستهلك النساء أكثر من 25 غراماً من السكر المضاف يومياً، ويبقى الرجال أقل من 36 غراماً من السكر المضاف يومياً. وأشارت إلى دراسة قامت بها، عن "كيف يمكن لبكتيريا الأمعاء لدينا أن تحفز عمليات التمثيل الغذائي وتقلل التهاب الدماغ الذي يؤثر على الذاكرة". حيث تشير الدراسات الحالية إلى القدرة على تقليل احتمالية الإصابة بالخرف عن طريق تجنب الأطعمة التي يمكن أن تعرض بكتيريا الأمعاء للخطر وتضعف ذاكرتنا وتركيزنا.وصنّفت أوما الأطعمة إلى 5 مجموعات رئيسية يجب تجنبها أو تقليلها لمحاربة الالتهاب وتعزيز صحة الدماغ والتفكير الحاد واتخاذ القرارات الجيدة:1. السكريات المضافةيستخدم الدماغ الطاقة على شكل غلوكوز، وهو شكل من أشكال السكر، لتغذية الأنشطة الخلوية. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي عالي السكر إلى زيادة الغلوكوز في الدماغ، وهو ما ربطته الدراسات بضعف الذاكرة وقلة اللدونة في الحُصين - وهو جزء الدماغ الذي يتحكم في الذاكرة.وأشارت إلى، أن استهلاك الأطعمة المعالجة غير الصحية مثل المخبوزات والصودا، والتي غالباً ما تكون محملة بالسكريات المكررة والمضافة يغمر الدماغ بالكثير من الغلوكوز.على الرغم من أن كل جسم له احتياجات مختلفة، إلا أن جمعية القلب الأميركية توصي بألا تستهلك النساء أكثر من 25 غراماً من السكر المضاف يومياً، ويبقى الرجال أقل من 36 غراماً من السكر المضاف يومياً.

2. الأطعمة المقلية

من المفيد تقليل كمية الأطعمة المقلية التي تتناولها، حيث وجدت إحدى الدراسات التي شملت 18080 شخصاً أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المقلية كان مرتبطاً بانخفاض الدرجات في التعلم والذاكرة.



ونظرت دراسة أخرى في 715 شخصاً وقاست مستويات الاكتئاب لديهم والمرونة العقلية. كما وثقت مستوى استهلاكهم للأغذية المقلية، ووجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا المزيد من الأطعمة المقلية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب في حياتهم.