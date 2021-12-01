صحة

متى يكون اللقاح ضد المتحور "أوميكرون" جاهزًا؟

Lebanon 24
01-12-2021 | 15:12
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أعلنت شركة "موديرنا" أن جرعة اللقاح المعززة ضد المتحور "أوميكرون" قد تكون جاهزة في آذار المقبل.
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