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صحة
متى يكون اللقاح ضد المتحور "أوميكرون" جاهزًا؟
Lebanon 24
01-12-2021
|
15:12
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أعلنت شركة "موديرنا" أن جرعة اللقاح المعززة ضد المتحور "أوميكرون" قد تكون جاهزة في آذار المقبل.
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